Románia is riadóztatta légierejét dróntámadás miatt

Lengyelország mellett Románia is riadóztatta légierejét szombaton, miután egy minden bizonnyal orosz drón megsértette az ország légterét, írja a Reuters.

Oroszország az ukrán infrastruktúrát támadta eközben.

A NATO-tag Romániának 650 kilométer hosszú közös határszakasza van Ukrajnával. Nem ez az első alkalom, hogy Romániába tévednek orosz drónok.

A románok most két F-16-ost riasztottak, azonosították a drónt a román légtérben, követték, majd Chilia Veche falutól 20 kilométerre délnyugatra eltűnt a radarokról. A drón nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosságra.

Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI/AFP

A NATO pénteken jelentette be, hogy megerősíti keleti szárnyának védelmét, miután orosz dróntámadás érte Lengyelországot. A lengyel légierő több drónt lelőtt, ilyen eset korábban nem volt.