Románia is riadóztatta légierejét dróntámadás miatt

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Lengyelország mellett Románia is riadóztatta légierejét szombaton, miután egy minden bizonnyal orosz drón megsértette az ország légterét, írja a Reuters.

Oroszország az ukrán infrastruktúrát támadta eközben.

A NATO-tag Romániának 650 kilométer hosszú közös határszakasza van Ukrajnával. Nem ez az első alkalom, hogy Romániába tévednek orosz drónok.

A románok most két F-16-ost riasztottak, azonosították a drónt a román légtérben, követték, majd Chilia Veche falutól 20 kilométerre délnyugatra eltűnt a radarokról. A drón nem jelentett közvetlen veszélyt a lakosságra.

Forrás: Google Maps
Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI/AFP

A NATO pénteken jelentette be, hogy megerősíti keleti szárnyának védelmét, miután orosz dróntámadás érte Lengyelországot. A lengyel légierő több drónt lelőtt, ilyen eset korábban nem volt.

orosz-ukrán háború külföld vadászgép oroszország orosz-ukrán háború nato ukrajna drón románia
Kapcsolódó cikkek

Lezárták a lublini repteret, riadóztatták a vadászgépeket

Egyelőre nincs hír orosz légtérsértésről, a lengyel hadsereg hivatalos közlése szerint a repülkőkötelék megelőző jellegű akcióban vett részt.

Szily László
külföld

Nem utoljára jártak orosz drónok a lengyel légtérben az elemzők szerint

Putyin nemcsak teszteli a védelmet, de figyelmeztethetett is az akcióval, és a NATO még láthatóan nincs felkészülve a drónhadviselésre. De tovább merészkednek-e az európai NATO-tagállamok a szigorú nyilatkozatokon? Az első nemzetközi elemzések a lengyel légtérben lelőtt drónokról.

Inkei Bence
külföld