Százezres tömeg gyűlt össze Londonban Tommy Robinson bevándorlásellenes tüntetésére, huszadannyi az ellentüntető

Fotó: STUART BROCK/Anadolu via AFP

A BBC jelentése szerint százezres demonstráló tömeg gyűlt össze London kormányzati negyedében, ahová „Unite the Kingdom" címmel hirdetett bevándorlásellenes tüntetést - saját definíciója szerint „szólásszabadság-fesztivált" - Tommy Robinson szélsőjobboldali iszlámellenes aktvista. A Guardian a rendőrségre hivatkozva 110 ezer résztvevőről ír. A Stand Up To Racism címmel meghirdettet ellentüntetésre a baloldali lap szerint mindössze ötezren mentek el, a szélsőjobbos szervező milliós tömegről beszél.

A „Unite the Kingdom" résztvevői brit, angol, skót és walesi zászlókkal vonulnak, sok a Stop the boats, vagyis az állítsátok meg a hajókat felirat is, de jó pár tüntető emeli a magasba a megyilkolt trumpista aktvisita, Charlie Kirk fotóját is.

Középen, a napszemüveges fickótól jobbra a szervező Tommy Robinson látható. Fotó: CARLOS JASSO/AFP

Bár brit nacionalista tüntetésről van szó, a felszólalók között van az amerikai trumpista Steve Bannon, az elnök egykori tanácsadója is.