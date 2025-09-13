Trump nyílt levelet írt a NATO-nak, amivel mindent összezavart és óriási szivességet tett az oroszoknak

Fotó: SAUL LOEB/AFP





Új szintet ért el a világpolitika közösségimédiásítása: Donald Trump a saját közösségi oldalára posztolta ki azt a levelet, amiben a NATO országaihoz és „a világhoz” fordul, hogy felvázolja legújabb béketervét.

A levél első blokkjában Trump arról ír, hogy kész komoly szankciókat kivetni Oroszországra ha az összes NATO-ország is ezt teszi és - itt a kulcs - az összes NATO-ország felhagy az orosz olaj vásárlásával. (A gázt nem említi.)

Ezután két olyan mondat következik, amik speciálisan Magyarországra is vonatkoznak, a szlovákok és a törökök mellett:

„Mint tudják, a NATO győzelem iránti elkötelezettsége jóval kisebb volt a 100 százalékosnál és sokkoló volt, hogy egyesek orosz olajat vásároltak. Ez jelentősen gyengíti a tárgyalási pozícióikat és alkuképességüket az oroszokkal szemben."

Ez Magyarország, Szlovákia és Törökország megdorgálásának is hangozhat. Csakhogy Trump ezután egyetlen szóval sem próbálja rávenni az olajvásárlókat a megrendeléseik lemondására, hanem annyit mond, hogy

„Kész vagyok lépni, ha Önök is. Csak mondják meg, mikor."

Bár Trump szövegeit mindig igen nehéz értelmezni, ez úgy is felfogható, hogy Trump mossa a kezeit és csak akkor tesz bármit, ha az összes NATO-tagállam felbontja az olajszerződéseit. Ha nem, hát nem, akkor nem csinál semmit. De utóbbit nem mondja ki viklágosan, csak érzékelteti.

Az ezután következő blokkban Trump új ötletet vezet elő: a NATO tagországai vessenek ki 50-100 százalékos büntetővámot Kínára - amit a háború végeztével azonnal visszavonnak majd. Hogy miért? Mert Trump okoskodása szerint Kínának erős kontrollja van Oroszország felett, sőt már a markában tartja az országot és a büntetővám hatására Kína elengedné az oroszokat.

A levél következő részét olvasva pezsgőt bonthattak a Kremlben. Trump ebben azon füstölög, hogy ez a szerinte „gyilkos, de nevetséges háború” nem Trump háborúja - aki bele sem vágott volna, ha akkor ő az elnök, hanem „Biden és Zelenszkij háborúja". A figyelmes olvasók kedvéért: Trump tényleg nem említi Putyin nevét, a levél szerint a háborút két szereplő, az amerikai és az ukrán elnök robbantotta ki.

A levél vége egyeáltalán nem leplezett fenyegetés: