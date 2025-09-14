A lengyel külügyminiszter szerint a Kreml a NATO‑t tesztelte a dróntámadással

Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter azt mondta, a múlt heti orosz dróntámadás a Kreml tudatos kísérlete volt arra, hogy tesztelje a NATO reakcióját, anélkül hogy teljes körű válaszlépést váltana ki – írja a Guardian.

Radosław Sikorski 2024. május 22-én Weimarban. Fotó: Ronny Hartmann/AFP

A mintegy húsz drón behatolása a lengyel légtérbe szerdára virradó éjszaka erős felindulást váltott ki Lengyelországban és a nyugati országok provokációnak minősítették. Oroszország tagadta, hogy Lengyelországot támadta volna. Az eset után a NATO bejelentette, hogy megerősíti keleti szárnyát, a lengyel légvédelem pedig ukrán szakemberektől kap kiképzést, hogy jobban felkészüljön a jövőbeni támadásokra.

Sikorski szerint bár a drónok alkalmasak lettek volna robbanóanyag szállítására, azok, amik elérték Lengyelországot, nem voltak felfegyverezve.

„Érdekes módon mind üres volt, ami arra utal, hogy Oroszország próbára akart tenni minket, de háborút nem akart indítani”

– mondta a lapnak Kijevben, hozzátéve, hogy a lengyel válaszlépés sokkal keményebb lett volna, ha valaki megsérül vagy meghal.

Fotó: TOBIAS SCHWARZ/AFP

Donald Tusk miniszterelnök a múlt héten úgy fogalmazott: Lengyelország „a második világháború óta nem volt ilyen közel a katonai konfliktushoz”. Sikorski viszont elutasította Donald Trump felvetését, hogy az incidenst hiba okozta volna. „Egy-két drón valóban letérhet a pályájáról, de tizenkilenc tévedés egyetlen éjszaka alatt, hét órán keresztül? Ezt nem hiszem el” – mondta.

Szombaton Lengyelország mellett Románia is riadóztatta légierejét, miután egy minden bizonnyal orosz drón megsértette az ország légterét.