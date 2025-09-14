Lázár János: A verbális erőszakot meg kell torolni

„Ami most a fizikai erőszakkal kapcsolatban a világban és Európában kibontakozóban van, mindig verbalitással kezdődik, és a verbális erőszak fizikai erőszakot szül, ezért meg kell fontolnunk, hogy ez ellen mikor és milyen formában lépünk fel” – mondta Lázár János a Fidesz harcosainak hétvégén a Harcosok Klubja edzőtáborában.

„Felelősségre lesz-e vonva az ellenzék a rágalmazásokért?” – tette fel a kérdést a hétvégi fideszes salgótarjáni táborban egy harcos Lázár János miniszter egyik facebookos videójában. Lázár szerint „azt kell nekünk mérlegelni, és ez egy nagyon összetett és bonyolult kérdés, hogy egy választás megnyerése megfelelő elégtétel-e, vagy pedig

oda jutottunk, hogy más, jogi jellegű elégtételre is szüksége van néhányunknak”.

A miniszter szerint amíg ezek a vádak, kritikák „az anyagi viszonyokkal, pénzzel, korrupcióval kapcsolatos – egyik fülemen be, másikon ki. Az emberek pontosan tudják, hogy ezek a kritikák, támadások mennyit is érnek valójában.”

Lázár szerint valakinek az akasztására buzdítani köztörvényes bűncselekmény, amit meg kell torolni. „Félreértés ne essék!” – mondta.

„Nem miattam kell megtorolni, nem rólam van személyesen szó, hanem azért, hogy ennek egyszer és mindenkorra elejét vegyük, mert nagy baj lesz belőle, és csúnya vége lehet. Ezért kell fellépni szerintem a törvény eszközével, erős kézzel.”

A miniszter itt vélhetően egy Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármester által szervezett és Márki-Zay Péter nevével fémjelzett demonstrációra utalhatott, ahol volt egy aszfaltra rajzoló verseny is. A balhé abból van, hogy a Lázár által közzétett képeken látszik két felirat az aszfalton. Egyrészt az, hogy:

„Könyörgöm, akasszuk fel!”

A másik felirat az volt, hogy

„L. J. = C. Kirk”,

ami Lázár monogramja, plusz a meggyilkolt amerikai aktivista és trumpista háttérember, Charlie Kirk neve.

A miniszter ezt akkor így kommentálta: „A tiszások és haverjuk, Márki-Zay vágya, »műve«. Aszfaltrajz-verseny Magyarországon, két nappal Charlie Kirk amerikai patrióta influenszer kivégzése után. Tiszások! Ilyen a ti szeretetetek!? Ilyen országot akartok? Mi biztosan nem!”

Fotó: Kristóf Balázs/444

A verbális erőszakkal kapcsolatos mostani videó időzítése ráadásul azért is érdekes, mert

Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén szintén felbukkant a táborban, ahonnan Lázár beszéde előtt nem sokkal osztott meg egy vicceskedő videót, amiben poloskákat söpröget,

egyértelműen visszautalva a március 15-i, nagy vihart kavart poloskázós beszédére.A Harcosok Klubjáról, azaz a Fidesz régi-új válaszáról Magyar Péterre, itt írtunk korábban hosszabban.

Orbán poloskázására Magyar Péter azt reagálta, hogy a Tisza választási győzelme után „a gyűlölet karmestere oda kerül, ahová való”.