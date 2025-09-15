Bige László fia havi tízezer forinttal támogatja a Tiszát

Havi szinten tízezer forinttal támogatja a Tisza Pártot és nyíregyházi Tisza-szigethez is csatlakozott Bige Dávid, Bige László a Nitrogénművek Zrt. távozó igazgatósági tagjának fia, derül ki a Magyar Hang interjújából.

Arra a kérdésre, hogy miért csak tízezer forinttal, azt válaszolta, hogy azért, mert szerinte „nem egyetlen személynek kell eltartania a pártot”. A lap próbálta megtudni, hogy a milliárdos apja is támogatja-e a pártot, de erre a kérdésre Bige Dávid nem akart válaszolni. A kérdés azért is releváns, mert Bige László és a kormány kapcsolata nem alakult túl rózsásan az utóbbi néhány évben, a fia szerint viszont nem ez volt a motivációja abban, hogy csatlakozzon a Tisza-szigetekhez.

„Valójában azért kezdtem foglalkozni a közélettel, mert van lehetőségem és szaktudásom arra, hogy a környezetemet jobbá tegyem. Az életkörülmények drasztikusan romlanak, katasztrofális állapotúak a közintézmények, pedig azért fizetünk adót, hogy jól működjenek. A második világháború óta a legnagyobb gazdasági konjunktúra zajlott le 2010 és 2020 között, a kormány mégsem volt képes arra, hogy legalább minimálisan válságálló országot hozzon létre, inkább a pénz lenyúlásával foglalkoztak” - mondta Bige Dávid, majd hozzátette, hogy szerinte Orbán Viktornak voltak jó lépései is.

A Nitrogénművek egyik gyára. Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

Ide sorolta, hogy a kormány jól alakította át az ország adósságszerkezetét egy, a belső lakosság felé való adóssággá, szemben a külföldi tőke felé való tartozással. Bige szerint az is jó, hogy megszabadította Magyarországot az IMF-től. Azonban úgy véli, Orbán Viktor szervezett bűnözést csinált a kormányzásból, szerinte nem véletlen, hogy nem jönnek ide uniós pénzek, mert tudják, hogy Orbánék ellopnák.

Arra a kérdésre, hogy a befektetők bízhatnak-e Magyar Péterben azt válaszolta:

„A magántőke elsősorban nem Orbán Viktorban vesztette el a bizalmát, hanem Nagy Mártonban, Szijjártó Péterben, Varga Mihályban, Nagy Istvánban, Matolcsy Györgyben és a teljes állami apparátus felső vezetésében. Így nem az a kérdés, hogy miért kéne Magyar Péterben bíznia a piacnak. Az számít, ha ő kap felhatalmazást kormányalakításra, tud-e elismert szakembereket megtenni döntéshozóknak.”

Bige Dávidnak arra viszont nincs ambíciója, hogy Magyar Péter kormányában szerepet vállaljon, csak a mostani rendszer lecserélése érdekli. Magyar Péterrel háromszor találkozott, de egy kézfogásnál nem jutottak tovább. Az pedig szerinte kizárt, hogy Magyar Péter egy NER 2.0-t építene ki, mert szerinte a két ciklusra tervezett miniszterelnökség ezt lehetetlenné teszi.