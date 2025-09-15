Pénzt bukni is hajlandó Matolcsy Ádám köre, csak vegyék meg a New York-i luxusapartmant

Nem kapkodnak a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó New York-i luxusapartmanért, az még mindig eladó, igaz, már jóval alacsonyabb áron is megválna tőle a volt jegybankelnök fiának köre. Az ingatlan 2022-ben került Matolcsy Ádám köréhez 34,5 millió dollárért, tavaly viszont már árulni kezdték, egy ideig 40 millió dollárért hirdették az ingatlant, jelenleg viszont 29,9 millió dollárért, vagyis 9,8 milliárd forintért kínálják, írja a Telex. A jelenlegi tulajdonosok tehát már abba is belemennének, hogy kevesebbért adják el az ingatlant, mint amennyiért ők megvették, csak legyen rá vevő.

A Matolcsy Ádám érdekeltségében lévő New York-i lakás képe egy ingatlanhirdető portálon Forrás: Marketproof

A három hálószobás, három és fél fürdőszobás rezidenciának saját medencéje és jakuzzija van, a teraszról rálátni a Central Parkra is. Az ingatlanról videó is készült.

Két évvel ezelőtt tárta fel a 444 azt a bonyolult céghálózatot, amin keresztül a luxusapartman a jegybankelnök fiához, Matolcsy Ádámhoz és baráti köréhez köthető. Matolcsy fiának haveri társasága nagyon látványosan és gyorsan gazdagodott meg azóta, hogy a Fidesz kormányra, Matolcsy György pedig a Magyar Nemzeti Bank élére került. A Matolcsy-crew felemelkedéséről szóló riportunk itt nézhető meg.