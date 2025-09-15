Hadházy Ákos: Megelőzhető lett volna a sápi vonatszerencsétlenség, ha nem a biztonsági berendezésen spórolnak

A nemrég lezárult vizsgálat hivatalos zárójelentése szerint megelőzhető lett volna a 2023-as sápi vonatszerencsétlenség, ha a felújított vonalon nem spórolják ki a biztonsági berendezés alapvető részét, írja a Facebook-oldalán nyilvános dokumentumokra hivatkozva Hadházy Ákos.

2023. november 15-én összeütközött egy tehervonat egy várakozó személyvonattal a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp vasútállomásán, miután egy magánvasút mozdonyvezetője elaludt, és emiatt fékezés nélkül meghaladta a tilos jelzőt, majd hatvannal nekiütközött egy álló személyvonatnak. A vétlen mozdonyvezető életveszélyes sérülést szenvedett, egy órába telt, amíg a roncsokból ki tudták őt szabadítani.

Fotó: Németh Dániel/444

A mozdonyvezető kimerültsége mellett a vizsgálat azt is megemlíti Hadházy szerint, hogy bár a Püspökladány-Biharkeresztes vonal felújítását két hónappal a baleset előtt adták át ötven milliárdért, az egyik alapvető biztonsági berendezést nem szerelték fel:

Ennek az ún »vonatbefolyásoló rendszernek« az a lényege, hogy ha valami miatt a mozdonyvezető meghaladja a tilos jelzést (figyelmetlenség, elalvás, rosszullét), akkor a rendszer vészfékezéssel megállítja a vonatot. Ehhez persze kell a jelző mellett egy egyszerű jeladó, amit minden magyar mozdony érzékelni tud és így szükség esetén magától megáll. Nos, a baleset idején ez nem működött, és azóta sem működik: a minisztérium ugyanis egyszerűen nem rendelte meg erre a vonalra ezt az egyszerű rendszert

– írja Hadházy, aki szerint a vizsgálati jegyzőkönyv pontosan kiszámolta, hogy ha lett volna ilyen egyszerű biztonsági rendszer, az időben megállította volna a vonatot. A képviselő megjegyzi, hogy a jelentés készítői értetlenül állnak a dolog előtt, és azt is leírják, hogy semmilyen kockázatelemzés, számítás nem készült, ami ezt a megmagyarázhatatlan spórolást indokolta volna.