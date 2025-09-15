Küszöbön a megállapodás a TikTok eladásáról egy amerikai vevőnek

Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője jelentette be, hogy Washington és Peking keretmegállapodást kötött a TikTok amerikai ellenőrzésű tulajdonba adásáról, írja a The Guardian. A kínai tisztviselőkkel folytatott tárgyalások után Scott Bessent, pénzügyminiszter is megszólalt a témában:

„Van egy keretrendszerünk egy megállapodáshoz” – mondta a pénzügyminiszter az újságíróknak a madridi magas szintű tárgyalások után. „Nem fogunk beszélni az üzlet kereskedelmi feltételeiről. A megállapodás ugyanis két magánszereplő között jön létre, de a kereskedelmi feltételekben már megállapodtak.” Bessent hozzátette, hogy a kínai csapat „agresszív kéréseket” fogalmazott meg a tárgyalások során, de nem részletezte, hogy mik voltak ezek.

Fotó: MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Li Chenggang, Kína legfőbb kereskedelmi tárgyalója is megerősítette, hogy a két fél alapvető keretkonszenzusra jutott a TikTokkal kapcsolatban. Li szerint a két gazdasági óriás közötti súrlódás normális, de óva intette Washingtont a kínai vállalatok további „elnyomásától”.

„Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a kereskedelmi és gazdasági konzultációk eredményeit nehéz kivívni, és az amerikai félnek nem szabad arra kérnie Kínát, hogy oszlassa el az aggályait, miközben továbbra is elnyomja a kínai vállalatokat” – mondta Li Madridban.

Bessent azt nyilatkozta, hogy a végső részleteket Trump pénteken Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott megbeszélése során fogják tisztázni.

A keretmegállapodás áttörést jelent a TikTok tulajdonjogával kapcsolatos régóta húzódó vitában, amely nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel Washingtonban az alkalmazás kínai anyavállalata, a ByteDance miatt. 2024 áprilisában Joe Biden olyan törvényt írt alá, amely kilenc hónapot adott a ByteDance-nek arra, hogy eladja a platformot egy amerikai jóváhagyással rendelkező vevőnek, különben teljes kitiltással néz szembe – ezt a határidőt Donald Trump többször is meghosszabbította. Igaz, beiktatása előtt egy rövid időre ténylegesen letiltották az alkalmazást Amerikában, ám ezt Trump gyorsan feloldotta.

Az Egyesült Államokban a becslések szerint több mint 135 millió aktív felhasználója van a platformnak, beleértve a Fehér Házat is, amely augusztusban indította el saját hivatalos fiókját, annak ellenére, hogy a kormányzati eszközökön továbbra sem használható az alkalmazás a szövetségi törvények értelmében.

Washington biztonsági aggályai középpontjában az a félelem áll, hogy Peking manipulálhatja a platformot, hogy amerikaiak után kémkedjen, vagy befolyásolja a közvéleményt.