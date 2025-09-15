Magyar Péter: Nem a választójogi törvény a legfontosabb kérdés most, de lesz majd erről javaslatunk

Magyar Péter volt a vendége a Helyzet: van! című hétfő reggeli élő műsorunknak, a Tisza Párt elnöke telefonon jelentkezett be.

Az első kérdés arra vonatkozott, hogyan tervezik igazságosabbá tenni a jelenlegi választási rendszert, melyre Magyar azt válaszolta, ez a kérdés jelenleg nincs ott, nemhogy a legfontosabb tíz, de talán még az ötven legfontosabb között sem, de az ősszel lesz majd egy tíz-tizenöt pontból álló javaslata a Tiszának, és szerinte is kétségtelenül lehet arányosítani a rendszeren. De ez attól is függ, milyen felhatalmazást kap a Tisza. A Tisza Párt elnöke azt is elmondta, hogy nem akarnak felelőtlen ígéreteket tenni, hanem olyasmiket vállalnak csak, amit be is lehet tartani (korábban ebben a cikkünkben vettük végig, ilyen költségekkel járna Magyar Péter 10 pontos programja).

Mint mondta: az előző alkotmány alatt is ki lehetett építeni egy korrupt rendszert, és a mostani alaptörvény alapján is lehet. Ha a Tisza nyerni tud 2026-ban, az pont annak lesz a bizonyítéka, hogy nem fair szabályok és egyáltalán nem kiegyenlített médiaviszonyok között is le lehet győzni az állampártot. Ez Magyar szerint pont rá fog cáfolni arra az állításra, hogy itt olyan autokratikus rendszert lehetett kiépíteni, amit nem lehet legyőzni.

Arra a kérdésre, hogy mi lesz akkor a legfontosabb intézkedés, amit kormányra kerülve azonnal meghozna, Magyar Péter azt válaszolta, hogy a legfontosabb vállalásuk a magyar gazdaság beindítása, és ehhez az uniós források mielőbbi hazahozatala. Utóbbihoz viszont korrupcióellenes intézkedések egész sorát kell elfogadni, melyek sok jogszabálymódosítást igényelnek, például a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal felállításával, és mellette azonnal csatlakoztatni szeretnék Magyarországot az Európai Ügyészséghez. Ha ezeket elindította, akkor a Tisza miniszterelnöke elsőként Varsóba látogat, utána Bécsbe, majd Brüsszelbe, hogy hazahozza onnan az uniós forrásokat.

Amikor a műsorvezetők felidézték, hogy 2010-ben az Orbán-kormány első újonnan létrehozott intézménye a TEK volt, rákérdeztek, hogy például a TEK marad-e, de erre Magyar nem tudott válaszolni, bár azt mondta, mindent megtartanak, ami jó. Viszont az is az egyik első lépésük lesz, hogy megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, és az abból visszamaradó 6,2 milliárd forintot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal fogja kapni.

Kérdés az is, hogy hiába győzne a Tisza, hogyan lehet itt társadalmi béke, ha Orbán, Bayer Zsolt, Kocsis Máté és a többiek itt maradnak közöttünk? Magyar szerint most is látszik, hogy példamutatással lehet a legtöbbet elérni:

Ha visszanézik a mi megnyilatkozásainkat vagy az önkénteseink viselkedését, soha nem találnak olyat, hogy valakinek a családi életébe másztunk volna bele, mármint a személyes életébe, vagy személyeskedő dolgokat mondtunk volna. Nem gyűlölködő óriásplakátokat teszünk ki. Nem költjük arra sem az adófizetők sem az önkénteseink támogatását, hogy gyűlölködő posztokat tegyünk ki. Szakpolitikai dolgokról beszélünk, pártpolitikai dolgokról beszélünk, nyílt, kemény kritikát fogalmazunk meg

– mondta Magyar Péter, aki szerint a Fidesz-szavazókat is zavarja a megosztottság. Amikor megszüntetik a közpénzből folytatott propagandát, az szerinte olyan lesz, mint amikor egy hajszárítót kihúznak a konnektorból: meg fog szűnni a gyűlöletpropaganda, olyan lesz, mint a Truman-show, és amit láttak, az nem a valóság. Elmondta továbbá, hogy azok a tüntetők, akik a köztévé riporterével, Császár Attilával keveredtek konfliktusba Kötcsén, ők nem tiszások, hanem egy minden ellenzéki tüntetésen jelen lévő, négy-öt főből álló csoport, akinek a tábláit is letetette már más tüntetéseken.

Arra a kérdésre, hogy mit szólna ahhoz, ha a Fidesz Varga Juditot tényleg visszahozza valamilyen formában a kampányba, Magyar azt válaszolta, ebbe nincs beleszólása. Vannak belső információi, de mivel a gyerekei édesanyjáról van szó, ezeket megtartja magának.

Ács Dániel és Rényi Pál Dániel végül rákérdezett arra is, hogy tényleg személyesen írja-e továbbra is a kommenteket, mire Magyar Péter elmondta, hogy ha valamit nem engedett ki a saját kezéből, az a Facebook oldala kezelése, úgyhogy minden komment az övé. Azért kéri a megértést ezzel kapcsolatban, mert ha látják azt, hogy milyen propagandagépezettel mennek szembe, és milyen hazugságcunami áramlik a Tiszára, akkor szerinte érthető, ha nekik minden eszközt arra kell fordítani, hogy eljuttassák a narratívájukat az emberekhez. Nyilván vissza is vett ebből, mert most már több tízezer önkéntesük van, nem pedig fizetett fogdmegjeik és janicsárjaik.

A teljes beszélgetés és a műsor itt nézhető vissza, és meghallgatható podcast formátumban is: