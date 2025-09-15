Vége a taktikának: mostantól minden napot egyenként kell megnyerni

Hasonló irányt vesz a két nagy politikai tömb, a kormányzó Fidesz és a kihívó Tisza kampánya. Mindkét fél arra számít, hogy ezt az ütközetet nem a „nagy sztorik és narratívák”, hanem a mindennapi küzdelem, a terepmunka, a motiválás és a mozgósítás, és persze mindenek előtt a két vezető, vagyis Orbán Viktor és Magyar Péter karaktere dönti majd el. Hogyan néztek ki eddig a Fidesz győztes kampányai és mi az, ami nem működik most? Hogyan látja az esélyeket a Tisza pártot vezető Magyar Péter? Mindent megvitatunk a 444 stúdiójában, ahol Ács Dániel és Rényi Pál Dániel elemzi a mögöttünk hagyott hetet, és latolgatja az esélyeket.