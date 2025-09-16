Kína kiütötte Németországot az ENSZ innovációs listájának tizedik helyéről

Története során először Kína is felkerült az ENSZ leginnovatívabb országokat soroló top tízes listájára – írja a Reuters. Ezzel a korábban tizedik helyet elfoglaló Németország kiesett a listáról.

A frissen felvett egyetemistákat robotok várták a csungkingi egyetemen. Fotó: STRINGER/Imaginechina via AFP

A Globális Innovációs Index (GII) első helyén – 2011 óta megszakítás nélkül – Svájc áll, utána Svédország, majd az Egyesült Államok következik. A kínai cégek az utóbbi időben olyan mértékű összegeket fektettek kutatás-fejlesztésbe, hogy a lap szerint jó úton vannak afelé, hogy a ők költsék a legtöbbet innovációra a világon. Kína a 2024-es nemzetközi szabadalmi bejelentések mintegy negyedét adta, míg a közösen negyven százalékot nyújtó Japán, az Egyesült Államok és Németország enyhén visszaestek.

A lista egyik társszerzője, Sacha Wunsch-Vincent arra figyelmeztet, hogy az új rangsoron még nem érzékelhetők azok a vámok, amelyeket Donald Trump vetett ki – többek között – Kínára az utóbbi hónapokban. Bár a szerző szerint Németország eddig valóban fontos szerepet töltött be az ipari innovációban, most a digitális innováció terén kell bizonyítani.