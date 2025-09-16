Trump 15 milliárd dollárra pereli a New York Times-t

„A New York Times túl sokáig hazudozhatott szabadon, befeketíthetett és rágalmazhatott, ennek MOST vége!” – posztolt Donald Trump elnök hétfőn.

Azt írta, tizenöt milliárd dollárra pereli az amerikai lapot, amely szerinte a 2024-es választások során a „Radikális Baloldali Demokrata Párt szócsövévé” vált. Trump felrótta a lapnak, hogy a választások során a Kamal Harrist demokrata jelöltet támogató cikkük a címlap kellős közepén jelenhetett meg.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Trump amúgy is gyakran ekézte a balos és liberális médiumokat, mert szerinte nem kedvező színben tüntetik fel a tevékenységét. A New York Times ellen sem most indít pert először: 2023-ban egy bíró már egyszer elutasította egy keresetét, mondván, az alkotmányos szempontból megalapozatlan volt. Trump a pert a Republikánusok fellegvárában, Floridában indítja meg. (BBC)