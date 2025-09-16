Vádat emeltek Călin Georgescu román elnökjelölt ellen

Az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekben való bűnrészesség és hamis információk közlése miatt vádat emeltek Călin Georgescu volt román elnökjelölt ellen – írja a Maszol.

A romániai elnökválasztás tavaly novemberi első fordulóját Georgescu nyerte meg, az eredményt azonban december elején megsemmisítették. A román hatóságok szerint a kampányt illegálisan Oroszországból szervezhették, és miközben ő nulla lejes költést jelentett be, valójában jelentős összegekkel támogatták, fizetett influenszerhálózatot is üzemeltetve. A továbbra is népszerű jelöltet február végén őrizetbe is vették, alkotmányos rend elleni bűncselekmények, nyilvános felbujtás, fasiszta jellegű szervezet létrehozása és a választási kampány finanszírozásáról tett hamis nyilatkozatok gyanújával.

Rajta kívül még 21 vádlott van, köztük Horațiu Potra, akit egy zsoldoscsoport vezetőjeként tartanak számon. Az ügyészek szerint Horaţiu Potra és zsoldoscsapata a múlt év végi elnökválasztás érvénytelenítése után megpróbált beszivárogni az utcai tüntetésekbe, hogy káoszt teremtsen. A vádhatóság szerint az erről szóló tervet Călin Georgescu és közeli ismerősei dolgozták ki közvetlenül az elnökválasztás érvénytelenítése után egy farmon szervezett titkos találkozón. Állítólag Georgescu volt az ötletgazda.

Potrát és zsoldosait 2024 decemberében fogtak el egy segélyhívós bejelentés nyomán, miközben felfegyverkezve tartottak Bukarestbe, hogy erőszakot szítsanak a fővárosban az elnökválasztás első fordulójának törlése miatt.

A legfőbb ügyész szerint négy, az Oroszországi Föderációhoz köthető cég hajtott végre akciókat a 2024-es választási kampány és a választások idején, „a közvélemény formálása, a hatóságok döntéshozatali képességének destabilizálása és a lakosság kohéziójának gyengítése” céljából. Ez pedig kibertámadásokban és a közrend destabilizálásában nyilvánult meg.