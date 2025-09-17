Másfél év titkolózás után kiderült, hogy kikkel dolgozik Sulyok Tamás (köztársasági elnök)

Sulyok Tamás mostanáig titkolta, de a Telex közérdekűadat-igénylésének köszönhetően másfél évvel a köztársasági elnök hivatalba lépése után végre kiderült, hogy kik is segítik a „munkáját”. A Sándor-palota válasza szerint tanácsadó testületet nem alkalmaz, a kabinetjébe korábbi beosztottjait nevezte ki:

  • A főigazgató az a Szabó Attila lett, aki az Alkotmánybíróságon kabinetfőnökként segítette. Kilenc hónap után távozott, helyére a Honvédelmi Minisztérium igazgatási és jogi képviseleti főosztályáról érkezett Timár István.
  • Sulyok korábbi titkárságvezetője, Windisch István lett a köztársasági elnök kabinetfőnöke.
  • Régi bizalmi embere, Szántó Georgina is követte Sulyokot, az Alkotmánybíróság korábbi kommunikációs igazgatójához felelt a kommunikációs és a protokollfeladatok irányításáért, mint a Programmegvalósításért Felelős Kabinet vezetője. Szeptember elején váratlanul távozott a Sándor-palotából, az okokat sem ő, sem a hivatal nem árulta el.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Sulyok három vezetőt tartott meg Novák Katalin csapatából: Kun Szabó István honvédelmi igazgatót, a program-előkészítésért felelős kabinetvezető Király András Lászlót és Klinghammer Istvánt.

