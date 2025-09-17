Újabb posztban állt bele a svéd miniszterelnökbe Orbán Viktor

„Együtt érzünk a svéd néppel – csapdába estek a zűrzavarban, miközben vezetőik azzal töltik az idejüket, hogy másokra mutogatnak” – írta Orbán Viktor az X-en. A bejegyzésben a miniszterelnök a két ország 2024-es bűnözési statisztikáit hasonlítja össze. Azt, hogy az adatok mennyire pontosak, nem tudni.

„A svéd miniszterelnök beismerte: »Teljességgel nyilvánvaló, hogy nincs ellenőrzésünk ezen erőszakhullám felett.« A rend és a jog összeomlóban van, mégis kioktatnak bennünket a jogállamiságról.Ez a káosz nem válhat Európa jövőjévé – népeink ennél jobbat érdemelnek!” – írta Orbán.

Orbán és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök üzengetése azután kezdődött, hogy a magyar miniszterelnök feltöltött az X-re egy részletet a Harcosok Klubja hétvégi edzőtáborában mondott beszédéből. Ebben azt állította, hogy Svédországban a bűnözői hálózatok svéd gyerekeket használnak gyilkosként, az országban pedig több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért. Kristersson felháborító hazugságnak nevezte Orbán állításait. Emellett azt írta, hogy a magyar miniszterelnök szétrombolja a jogállamiságot.

Ulf Kristersson és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán letartóztatásokról szóló állítása nem volt igaz, már csak azért sem, mert Svédországban összesen 92 emberölés történt 2024-ben, és ezeknek is csak töredékét követték el nők. Az üzengetésbe Rétvári Bence belügyi államtitkár is beszállt.