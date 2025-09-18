Charlie Kirk özvegye veszi át a helyét az általa alapított mozgalom élén

Erika Kirk, a múlt héten meggyilkolt Charlie Kirk özvegye veszi át a helyét az általa alapított politikai mozgalom, a Turning Point USA élén – derül ki az izgatótanács közleményéből. Erika Kirk a mozgalom vezetőségének egyhangú támogatását élvezi, az igazgatótanács a közleményben arról írt, Charlie Kirk még életében azt kérte tőlük, ha bármi történne vele, a feleségét tegyék meg a mozgalom vezérigazgatójának és az igazgatótanács elnökének.
A Turning Point USA fiatal szavazókat próbál megnyerni a jobboldalnak, itt írtunk erről és Kirkről is bővebben. Nagy kérdés, hogy az alapvetően Kirk karizmájára és kapcsolataira épülő mozgalom mit kezd magával a halála után.
Az érdeklődés a Turning Point USA iránt megugrott a merénylet hatására. A szervezetnek jelenleg körülbelül 900 hivatalos egyetemi és 1200 középiskolai tagszervezete van. Andrew Kolvet, a csoport szóvivője kedden azt mondta, hogy a Turning Point több mint 54 ezer megkeresést kapott új tagszervezetek létrehozására Kirk halála óta.
Charlie Kirk gyászszertartása vasárnap lesz Arizonában, egy 60 ezer ember befogadására képes stadionban. A megemlékezésen beszédet mond J. D. Vance alelnök és Donald Trump is. Kirk gyilkosa letartóztatásban van, az ügyész halálbüntetés kiszabását kéri. (Axios)
Charlie Kirk fura politikai csodagyerekből lett médiasztár, egyetemre járás helyett fellépésekkel szórakoztatta és fokozatosan jobbosra hangolta a hallgatókat. A MAGA megkerülhetetlen alakja lett volna nagyon sokáig.
A Charles Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson nem működik együtt a hatóságokkal, így nem tudni sokat az indítékairól sem. És a tettes négy töltényhüvelyen is hagyott hátra üzeneteket, ami csak még tovább bonyolította a képet.
Hét pontban emeltek vádat Tyler Robinsonnal szemben.