Nagy lépést tettek afelé, hogy végre elkészüljön a világ leghosszabb vasúti alagútja Európában

Áttörést értek el a Brenner-bázisalagút építésében: egy hidraulikus kőzetfúróval átfúrták az utolsó réteget a vasúti alagútban, amely Ausztriát és Olaszországot köti majd össze az Alpok alatt 1400 méterrel, 64 kilométer hosszan.

A két ország első földalatti vasúti összeköttetése a világ leghosszabb vasúti alagútja lesz. Az alagútban kialakított, várhatóan 2032-re elkészülő nagysebességű vasútvonal összeköti majd Európa északi és déli részét, Helsinkitől Palermóig. A 2007-ben indult nagyszabású projekttel az Európai Unió környezetvédelmi és kereskedelmi megfontolásokból a személyi közlekedést és a teheráru-szállítást a közutakról a vasútra akarja terelni.

Középen Giorgia Meloni, mellette balra Christian Stocker. Fotó: JOHANN GRODER/AFP

Az átfúrás alkalmából rendezett csütörtöki ünnepségen részt vett Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Christian Stocker osztrák kancellár, valamint a két ország közlekedési miniszterei.

„Ma közösen tettünk meg egy döntő lépést az egész kontinens egyik legnagyobb infrastrukturális művének megépítése felé. Történelmi nap ez Olaszország, Ausztria és egész Európa számára”

– mondta Meloni az ünnepségen.

A 2032-re tervezett megnyitás körülbelül 16 év késést jelent majd az eredeti tervhez képest. A projekt összköltsége várhatóan több mint 8,5 milliárd euró (több mint 3300 milliárd forint mai árfolyamon) lesz, ami körülbelül 2,5 milliárddal több az eredetileg tervezettnél.

Az alagút az olaszországi Fortezza és az Innsbruck közötti menetidőt 80 percről 25 perc alá csökkenti majd.

A Brenner-hágó, amelyet az alagút tehermentesít majd, Európa egyik legforgalmasabb, áruszállításra használt hegyi átkelőhelye. Évente több mint 2,5 millió teherautó, 14 millió gépkocsi és 50 millió tonna áru halad át a hágón, megnehezítve a közelben lakók életét. Jelenleg a teherforgalom mintegy 70 százaléka közúton halad, és csak 30 százaléka vasúton, ezt az arányt kívánják megfordítani az alagúttal. (MTI)