Reklámot kell nézni a klópapírért a nyilvános WC-ben Pekingben

Egyes nyilvános mosdókban Pekingben a WC-papír adagoló csak azután ad papírt, hogy a kakálni kívánó megnézett egy reklámot. A kínai közösségi médiában több videó is terjed az adagolókról, ezeken az látszik, hogy akinek papír kell, előbb beszkennel egy QR-kódot a telefonjával, ami feldob egy reklámot, és miután a reklámnak vége, a berendezés kiad egy adag klópapírt.

A kínai illetékesek azt mondják, az új rendszerre a pazarlás miatt volt szükség, egyesek korábban túl sok papírt használtak. Azt is mondták, hogy nem kötelező megnézni a reklámot, de ha nem nézed meg, fizetni kell. A videón látható adag papír 50 jüanba, kerekítve 25 forintba kerül. (via Standard)