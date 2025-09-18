Szeparatizmus a VII. kerületben: két rabbi a zsidónegyed kiválását vetette fel

Budapest
Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke kezdeményezést indított arról, hogy „a nagymúltú zsidónegyed, amely az utóbbi években bulinegyedként híresült el”, váljon le Erzsébetvárosról és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez. Ezekkel az indokokkal érvelnek az elszakadás mellett:

  • Az Erzsébetvárosi Önkormányzat vezetése a Fővárosi Önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit.
  • Az Erzsébetvárosi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal közösen hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytat a városrész lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolási és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosban.
  • A városrészben uralkodó köztisztasági helyzet már az egészségre való ártalmasságot súrolja.
  • A városrészben lakó polgárok nem érzik biztonságban magukat saját lakhelyükön.
  • A városrészben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az Önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be.

A két rabbi azt írja, fel is keresik a szomszédos kerületek vezetőit „a szükséges egyeztetések céljából”.

Forrás

Mióta a VII. kerület Nagykörút és Deák tér közti részén kialakult az úgynevezett bulinegyed, a lakosok, a vendéglátósok és az önkormányzat között állandó a feszültség. Tavaly kollégáink beépülős riportfilmet forgattak a helyzetről:

Forrás
Budapest frölich róbert nagykörút szabó györgy belső-erzsébetváros bulinegyed mazsök deák tér Erzsébetváros zsidónegyed
