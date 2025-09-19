A fentanilról és a TikTokról beszélgetett Trump a kínai elnökkel

Donald Trump amerikai elnök október végén találkozna a Dél-Koreában, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés következő csúcstalálkozóján Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és ezen felül 2026 elején Kínába is elutazna. Trump pénteken beszélt telefonon a kínai elnökkel, és szerinte nagy termékeny tárgyalás volt, szóba került a kereskedelem kérdése, a fentanil, az orosz–ukrán háború befejezésének szükségessége, valamint a TikTok-megállapodás jóváhagyása. Azt írta, hogy jóváhagyták a TikTok-megállapodást

Donald Trump és Hszi Csin-ping (2019) Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Ez volt a második telefonbeszélgetés Hszivel azóta, hogy Trump visszatért a Fehér Házba, és rendkívül magas vámokat vetett ki Kínára, ami oda-vissza kereskedelmi korlátozásokat váltott ki, és megterhelte a világ két legnagyobb gazdaságának viszonyát. (APNews)