Kitiltották a Kneecapet Kanadából

A Kneecap raptriót kitiltották Kanadából, miután az ország kormánya azzal vádolta őket, hogy „a zsidó közösséget közvetlenül célzó gyűlöletszimbólumokat mutattak be”, valamint hogy „terrorista szervezeteket, például a Hezbollahot és a Hamászt” támogatták. A belfasti együttes októberben két torontói és két vancouveri koncertet tartott volna.

A Kneecap a Párizshoz közeli Saint-Cloudban Fotó: GUILLAUME BAPTISTE/AFP

Nemrég le kellett mondaniuk észak-amerikai turnéjuk első, teljesen telt házas szakaszát az Egyesült Államokban, mert a zenekar egyik tagja, Liam Óg Ó hAnnaidh szeptember 26-án bíróság elé áll Londonban. Őt azzal vádolják, hogy a Hezbollah zászlaját mutatta fel egy 2024 novemberében tartott londoni koncerten. Ó hAnnaidh tagadja a vádat, az együttes hangsúlyozza, tagjai nem támogatják sem a Hamászt, sem a Hezbollahot.

A kanadai parlamenti képviselő, Vince Gasparro – aki a kormány erőszakmegelőzésért felelős parlamenti titkára – az X-en azt mondta: „Az együttes felerősítette a politikai erőszakot, és nyilvánosan támogatott olyan terroristaszervezeteket, mint a Hezbollah és a Hamász. Ezek nem művészi kifejezések vagy legitim politikai kritikák. Ezek a gyűlölet és az erőszak veszélyes támogatásai.” Az Ó hAnnaidh elleni vádakra utalva hozzátette: „A politikai erőszak melletti kiállás, a terrorista szervezetek dicsőítése és a zsidó közösséget közvetlenül célzó gyűlöletszimbólumok bemutatása nem védett kifejezési formák, és kormányunk nem fogja tolerálni őket...” Emiatt a Kneecap tagjai nem jogosultak belépni Kanadába.

A zenekar tagjait júliusban 3 évre kitiltották Magyarországról, így nem tudtak fellépni a Szigeten. Erre a Kneecap azzal reagált, hogy semmilyen jogalapja nincs a döntésnek, mivel a Kneecap egyetlen tagját sem ítélték el semmilyen bűncselekményért semmilyen országban. „Elutasítunk minden gyűlölet-bűncselekményt, a Kneecap a szeretetet és a szolidaritást képviseli, valamint kiáll az igazságtalanságok ellen, bárhol is látja azokat. Ez egyértelmű politikai figyelemelterelés, és újabb kísérlet arra, hogy elnémítsák azokat, akik felszólalnak a palesztin nép elleni népirtással szemben” – írták, majd hozzátették: „Baszódjon meg Orbán Viktor!” (Irish Times/CBC)