170-es kiszállót dobott a 20 éves Borbély András a Hungarian Darts Trophyn

sport
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Csodásan játszott a 20 éves Borbély András a Hungarian Darts Trophy első napján az MVM Dome-ban az angol Luke Woodhouse ellen. A magyar játékos 96,55-ös átlagot csinált és 4 leget elvitt, és végül 6-4-re kapott ki sokkal esélyesebb ellenfelétől. Borbély 2-0-ra vezetett, amikor Woodhouse összekapta magát, és 4-2-re fordított. Amiről igazán emlékezetes marad a meccs, az ekkor történt: a magyar dartsos megcsinálta a Big Fisht, a maximális kiszállót, két tripla húszasra rádobta a Bullt, 4-3-ra szépített. Így:

A 170-es kiszálló hatalmas dolog, nemhogy magyar játékostól nem szokás ilyet látni, a legnagyobbak sem gyakran csinálják meg, egy-egy versenyen jó, ha egy-kettő előfordul belőle. A tudásomon felül játszottam, nyilatkozta a történtek után:

Borbély eddig leginkább ifjúsági eseményeken villogott, a 2022-es Európa-bajnokságon az azóta profi világbajnok Luke Littlerrel játszott elődöntőt, majd 2023-ban a korosztályos vb-n megint négy közé került. Fent van a PDC összesített világranglistáján is, egyelőre a 172. helyen.

A Hungarian Darts Trophyn négy magyar indult – Borbély mellett Prés Nándor, Major Nándor, Sárai Levente –, valamennyien kiestek, így hazai versenyzők nélkül megy tovább az esemény szombaton és vasárnap.

A múlt heti amszterdami PDC-tornáról, a World Series of Darts Finalsről helyszíni riport jelent meg a 444-en, ott a holland Michael van Gerwen és az angol Luke Littler döntőzött, mindketten itt vannak, szombaton mutatkoznak be az MVM Dome közönsége előtt.

sport hungarian darts trophy borbély andrás darts
Kapcsolódó cikkek

Kinek és mire jó az, ha ittas hollandusok locsolják csapzottra világos sörrel?

A darts végső soron kocsmasport, és mint Amszterdamban is kiderült, szépen megőrizte a maga eredeti velejét. Helyszíni beszámoló a nagyszerű Michael van Gerwen újjászületéséről és hét jó kis meccsről, Littlerrel, Price-szal, Rockkal és más ufókkal.

Gazda Albert
sport