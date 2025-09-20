Fegyveres férfit vettek őrizetbe Charlie Kirk gyászszertartásának helyszínén

Péntek éjjel az amerikai titkosszolgálat őrizetbe vett egy fegyveres férfit az arizonai State Farm stadionnál, ahol Charlie Kirk búcsúztatását tartják – írja a New York Times. A titkosszolgálat kommunikációs igazgatója, Anthony Guglielmi közleményében azt írta, a férfinél lőfegyvereket és késeket találtak, és gyanúsan viselkedett, amikor az ügynökök odaléptek hozzá. Az illető magát rendőrnek adta ki, ezután vették őrizetbe. A férfi személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, és nem ismert, pontosan hol tartózkodott a stadion területén, illetve indult-e ellene eljárás. A titkosszolgálat és a helyi rendőrség vizsgálja, miért volt ott a helyszínen.

A State Farm stadion Arizonában, Kirk búcsúztatása előtt. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Charlie Kirk jobboldali aktivistát szeptember 10-én lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol egy transz lövöldözőkre vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később meghalt. Kirk gyilkosa, Tyler Robinson letartóztatásban van, az ügyész halálbüntetés kiszabását kéri.

Kirk egyszerre volt médiasztár, mozgalomszervező, pénzfelhajtó és színfalak mögötti szürke eminenciás. Bár az egyes területeken külön-külön is sikeres volt, kivételes abban volt, hogy a nagy egészre is tudott hatni – írtuk róla portrécikkünkben. Özvegye, Erika Kirk bejelentette, hogy a munka nem áll le: az amerikai egyetemi kampuszra szervezett turnéja ősszel és az elkövetkező években is folytatódik, ahogy a podcastja is.

Gyászszertartása vasárnap lesz a 60 ezer ember befogadására képes stadionban. A megemlékezésen beszédet mond J. D. Vance alelnök és Donald Trump is.