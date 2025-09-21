A brüsszeli reptér azt kérte, a légitársaságok töröljék a járataik felét

Vasárnap 45 induló és 30 érkező járatot töröltek a brüsszeli repülőtéren, hétfőre pedig azt kérték a légitársaságoktól, hogy töröljék a járataik felét – írja az Euronews. Vasárnap kétszer annyi járatot töröltek, mint szombaton. Nem tudni, mikorra rendeződik a helyzet, a reptér szóvivője annyit mondott, „napról napra haladunk.”

A problémát az okozza, hogy vélhetően egy kibertámadás miatt leállt a check-in rendszer, ezért manuálisan kell elvégezni a becsekkolást. A fennakadás pénteken kezdődött, a londoni Heathrow és a berlini Brandenburgi reptér érintett. Utóbbi két helyen vasárnap nem voltak nagyobb járattörlések vagy késések. Berlinben ugyan voltak bajok a szoftverrel, de sikerült manuális megoldást találni, így nem voltak nagyobb csúszások. Brüsszelben viszont a gépek több mint 86 százaléka késett vasárnap délután 3-ig, volt, amelyik négy órát.

A légi közlekedési adatokat gyűjtő Cirium szerint szombaton összesen 35, vasárnap délelőttig pedig 38 járatot töröltek Heathrow-n, Berlinben és Brüsszelben. Szombaton több száz járat késett.