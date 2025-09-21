Csúnyán kiütötték a Hooligans énekesét a Sztárboxban

tévé
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Rögtön a második mérkőzés első menetében kiütés történt az RTL-en futó celebes verekedős műsorában. A Hooligans énekese, a Csipa néven ismert Ördög Tibor és a focista Lencse László csaptak össze, amikor öt másodperc után akkora ütést kapott Ördög, hogy földre került és rá kellett számolni. Újabb 20 másodperc után megint a földre került, majd újra, és ekkor a bíró úgy döntött, vége a meccsnek, Lencse nyert.

Az első mérkőzésben női könnyűsúlyban a Barátok köztből ismert Balogh Edina csapott össze az elméleti fizikus Molnár Janka Sárával. Utóbbi ezek szerint már celebnek számít, amióta szerepelt az HBO hídépítős realityjében. Bár a fizikusnak már a második menet elejére elfogyott minden energiája, letolták mind a négy menetet: végül Balogh Edina nyert.

Férfi nehézsúlyban Noé Viktor színész és Sidovics Gábor, a Tankcsapda és a Zanzibár volt gitárosa csaptak össze. Sidovicsra már az első menet elején rá kellett számolni, aztán már csak nagy ölelkezések voltak, mert Noé Viktor el is fáradt. A második menetet is ölelkezéssel indították, majd fáradt hadonászással folytatták. A harmadik menet végére Noé Viktor annyira elfáradt, hogy már csak állt a feje elé emelt kesztyűkkel. Utóbbi taktikát választotta a negyedik menetben is: állt és takarta az arcát, ennek ellenére is sikerült Noé Viktornak pontozással nyernie.

„Nehéz belépni a digitális világból ide a valóságba” – szólította meg a szombaton még a DPK-gyűlésen szereplő Kulcsár Edinát a Sztárbox egyik műsorvezetője, Ember Márk a negyedik mérkőzés előtt, amiben Kulcsár jelenlegi férje, G.w.M. és a Bódi-tesók közül az influenszer/motivációs tréner Bódi Bence csapott össze.

Viszonylag kiegyensúlyozottan gyepálták egymást, de Bódi Bence az első két menetben ügyesebb volt, a harmadik menetben is többször betalált az influenszer a rappernek, a negyedik menet végére aztán a pontozóbírák ahogy az várható volt, kihozták győztesnek Bódit.

Ha valakit érdekelne: a híresek és kevésbé híresek következő vasárnap is ütik egymást.

tévé lencse lászló sztárbox csipa rtl ördög tibor boksz hooligans
Kapcsolódó cikkek

Az HBO hídépítős realityjéből is megtudhattuk: a nőknek még mindig a konyhában a helyük

Elméleti fizikussal, ipari formatervezővel, transznemű influenszerrel és erősemberrel próbálták megújítani a valóságshow-k műfaját, de csak részben sikerült. A hídban ugyanúgy megvannak a jól megszokott elemek, a kierőszakolt drámák és konfliktusok, csak kevesebb a bikini és a szex.

Mészáros Juli
tévé

A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.

Takács Lili
belföld

A magyar Brangelina szakítása körül nemcsak egy monogramot használó rapper, de érintőlegesen még Rogán Cecília neve is feltűnik

Kulcsár Edina és Csuti néven ismert férje, Szabó András szakítása látszólag az egész országot megmozgatta, szinte naponta szólalnak meg a témában újabb, váratlan szereplők, amitől a magyar bulvár felfoghatatlanul hatalmas univerzuma csak még nagyobbnak tűnik.

Mészáros Juli
bulvár