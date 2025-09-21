Csúnyán kiütötték a Hooligans énekesét a Sztárboxban

Rögtön a második mérkőzés első menetében kiütés történt az RTL-en futó celebes verekedős műsorában. A Hooligans énekese, a Csipa néven ismert Ördög Tibor és a focista Lencse László csaptak össze, amikor öt másodperc után akkora ütést kapott Ördög, hogy földre került és rá kellett számolni. Újabb 20 másodperc után megint a földre került, majd újra, és ekkor a bíró úgy döntött, vége a meccsnek, Lencse nyert.

Az első mérkőzésben női könnyűsúlyban a Barátok köztből ismert Balogh Edina csapott össze az elméleti fizikus Molnár Janka Sárával. Utóbbi ezek szerint már celebnek számít, amióta szerepelt az HBO hídépítős realityjében. Bár a fizikusnak már a második menet elejére elfogyott minden energiája, letolták mind a négy menetet: végül Balogh Edina nyert.

Férfi nehézsúlyban Noé Viktor színész és Sidovics Gábor, a Tankcsapda és a Zanzibár volt gitárosa csaptak össze. Sidovicsra már az első menet elején rá kellett számolni, aztán már csak nagy ölelkezések voltak, mert Noé Viktor el is fáradt. A második menetet is ölelkezéssel indították, majd fáradt hadonászással folytatták. A harmadik menet végére Noé Viktor annyira elfáradt, hogy már csak állt a feje elé emelt kesztyűkkel. Utóbbi taktikát választotta a negyedik menetben is: állt és takarta az arcát, ennek ellenére is sikerült Noé Viktornak pontozással nyernie.

„Nehéz belépni a digitális világból ide a valóságba” – szólította meg a szombaton még a DPK-gyűlésen szereplő Kulcsár Edinát a Sztárbox egyik műsorvezetője, Ember Márk a negyedik mérkőzés előtt, amiben Kulcsár jelenlegi férje, G.w.M. és a Bódi-tesók közül az influenszer/motivációs tréner Bódi Bence csapott össze.

Viszonylag kiegyensúlyozottan gyepálták egymást, de Bódi Bence az első két menetben ügyesebb volt, a harmadik menetben is többször betalált az influenszer a rappernek, a negyedik menet végére aztán a pontozóbírák ahogy az várható volt, kihozták győztesnek Bódit.

Ha valakit érdekelne: a híresek és kevésbé híresek következő vasárnap is ütik egymást.