Mégis újraindult a forgalom a Keletiben

Vasárnap hajnalra elkészült a Keleti Pályaudvar felújítása, azonban a forgalom nem tudott elindulni a biztosítóberendezés hibája miatt.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója vasárnap délután a Facebookon bejelentette, újraindult a forgalom.

Hegyi azt írta, miután újból áram alá helyezték az épületet, egyes váltók működésén állítani kellett.

Ezzel mostanra végeztek, így a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat. Az első vonat már be is futott, 12:15-kor pedig elindult onnan az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as.

Képünk a cikkhez illusztráció Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Hegyi szerint a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat: délután először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig teljes kapacitással üzemel a Keleti.

Addig is buszokkal segítik a közlekedést.