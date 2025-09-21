Mégis újraindult a forgalom a Keletiben

Vasárnap hajnalra elkészült a Keleti Pályaudvar felújítása, azonban a forgalom nem tudott elindulni a biztosítóberendezés hibája miatt.
Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója vasárnap délután a Facebookon bejelentette, újraindult a forgalom.
Hegyi azt írta, miután újból áram alá helyezték az épületet, egyes váltók működésén állítani kellett.
Ezzel mostanra végeztek, így a pályaudvar újra fogad és indít vonatokat. Az első vonat már be is futott, 12:15-kor pedig elindult onnan az első vonat, egy Szolnokra tartó Z60-as.
Hegyi szerint a pályaudvarra fokozatosan engedik rá a teljes forgalmat: délután először az egri, gyöngyösi és az elővárosi járatok forgalma tér vissza, ezt követik a távolsági járatok, hétfő reggeltől pedig teljes kapacitással üzemel a Keleti.
Addig is buszokkal segítik a közlekedést.