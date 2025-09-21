Oroszországban Eurovízió helyett idén Intervíziót tartottak, amin huszonkét ország énekese mérettette meg magát. A kormányzati felügyelet alatt álló zsűri a vietnámi induló, Duc Phuc produkcióját ítélte a legjobbnak.

Tervben volt, hogy az Egyesült Államok is képviselteti magát, mégpedig az egyes konteósok által Michael Jackson fiának tartott Brandon Howarddal, de ő három nappal a verseny előtt lemondta a részvételt. Helyette egy Vassy nevű, amerikai és ausztrál állampolgársággal is rendelkező énekesnő érkezett volna, csakhogy órákkal a fellépése előtt a szervezők közölték, az ausztrál kormány „példátlan politikai nyomása” miatt a sem fog előadni.

Oroszországot 2022-ben zárták ki az euróvíziós dalfesztiválról az Ukrajna elleni invázió miatt. Erre volt reakció az Intervízió, amit hivatalosan azzal indokoltak, hogy a többi ilyen fesztiválon már „szakállas lányok nyernek nagydíjakat, nem lehet tudni, hogy a fellépők férfiak vagy nők, a szavazatokat meghamisítják, és nem engedik meg egyes művészeknek, hogy a tehetségüket megmutassák”.

A második helyezett a kirgizisztáni Nomád trió lett, a harmadik helyet egy katari énekesnő szerezte meg. Oroszországot a versenyen az orosz propaganda leghíresebb énekese, Shaman képviselte, akinek munkásságával korábban ebben a cikkben foglalkoztunk. Az énekes azt kérte, a zsűri ne értékelje előadását, mivel szerinte a vendégszeretet törvényei szerint nem lenne jogosult a győzelemre.

A verseny után mégis győzelmet hirdetett, mondván, Oroszország „máris nyert, mivel újjáélesztette és megszervezte ezt a lenyűgöző, nagyszabású zenei fesztivált”. A rendezvény arra is jó volt, hogy Oroszország azt mutassa, nemzetközileg egyáltalán nincs úgy elszigetelve a háború miatt, ahogy azt a nyugati országok szeretnék. Részt vett többek között Venezuela, Szerbia, Brazília, Kína, Kuba és India is. Az Intervíziót jövőre Szaúd-Arábiában tartanák a tervek szerint.