A gázai háború miatt tüntetnek és sztrájkolnak 75 olasz városban

A gázai háború ellen tiltakoznak Olaszország-szerte: a helyi szakszervezetek kezdeményezésére sztrájkok és tüntetések kezdődtek az országban.

A jelentések szerint 75 városban vannak tiltakozások, a többi között Rómában, Milánóban és Bolognában. Utóbbi városban az egyetemen is tüntetnek a diákok, lezárva az előadótermeket.

Tüntetők Torinóban Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Milánóban a heves esőzés ellenére több százan tüntettek, hogy Izrael kössön tűzszünetet, és engedjék be a segélyeket Gázába.

Milánóban tüntetnek Fotó: ANDREA CARRUBBA/Anadolu via AFP

Milánó Fotó: ANDREA CARRUBBA/Anadolu via AFP

Milánóban lezárták az M4-es metróvonalat, Rómában több regionális vonatjáratot töröltek, mások pedig 80 perces késéssel közlekednek. Más városokban és érinti a sztrájk a tömegközlekedést, a vasutat illetve a hajózást.

Bolognában, Nápolyban és Genovában is vannak demonstrációk, Torinóban, Firenzében, Anconában, Bariban és Palermóban ülősztrájkot tartanak. A megmozdulás hétfő este 11-ig tart. (Ansa)