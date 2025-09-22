A Google betiltotta a politikai hirdetéseket a felületein

Mától, azaz szeptember 22-étől nem mutat több politikai hirdetést a Google az Európai Unióban. A tiltás az AdSense-re és a YouTube-ra is vonatkozik - írta meg a Telex.

A Google már korábban jelezte, hogy az EU erre vonatkozó szabályozása miatt hamarosan betiltja a politikai hirdetéseket. A tiltás pontos időpontját nem reklámozták, csak a hirdetői oldalon figyelmeztették a felhasználókat, hogy szeptember 22-étől lép életbe a tiltás. Azt azonban még nem lehet tudni, hogy a már futó kampányokat is leállítják, vagy csak újakat nem fogadnak be.

A Google a világ legnagyobb internetes reklámplatformjával rendelkezik, 2024-ben 264,6 milliárd dollár bevételt szerzett a reklámokból.

Fotó: LIONEL BONAVENTURE/AFP

A politikai hirdetéseket azért tiltotta be most a Google, mert október 10-én életbe lép az EU rendelete, ami átláthatósági fejlesztéseket vár minden politikai hirdetést megjelenítő felülettől. A cégeknek például fel kell tüntetniük, ki fizetett az adott politikai hirdetésért, és azt is, hogy a hirdetést személyes adatok alapján célozták-e.

A rendelet hatályba lépése miatt a Google és a Facebookot üzemeltető Meta is úgy döntött, hogy inkább teljesen betiltja a politikai hirdetéseket. A Meta döntése komoly hatással lehet a magyar belpolitikára, hiszen a Fidesz és a Tisza Párt is aktívan használja a Facebookot. A 2024-es EP-választás előtt a lakosságszámhoz viszonyítva toronymagasan Magyarországon költötték a legtöbbet politikai tartalmú Facebook-hirdetésekre.