Jimmy Kimmel műsora visszatérhet a képernyőre

Média
A Jimmy Kimmel Live! kedden este visszatér az ABC műsorára – jelentette be közleményében a csatorna.

Múlt szerdán úgy döntöttünk, hogy felfüggesztjük a műsor gyártását, hogy elkerüljük a további feszültségkeltést egy érzelmileg feszült pillanatban az országunk számára. Azért hoztuk meg ezt a döntést, mert úgy éreztük, hogy bizonyos megjegyzések rossz időben hangzottak el, és így érzéketlennek tűntek. Az elmúlt napokat mélyreható beszélgetésekkel töltöttük Jimmyvel, és ezek után arra jutottunk, hogy a műsor kedden visszatérhet

– közölte a Walt Disney Company szóvivője (a Disney az ABC tulajdonosa) a CNN-nek adott nyilatkozatában.

Fotó: CHRIS DELMAS/AFP

A Jimmy Kimmel Live! múlt hét szerdán került le hirtelen és határozatlan időre a műsorról, miután a Szövetségi Hírközlési Bizottság (Federal Communications Commission) Donald Trump által kinevezett elnöke, Brendan Carr, valamint több csatorna- és állomáshálózat is nyomást gyakorolt az ABC-re Kimmel monológjában elhangzott megjegyzések miatt, amelyek a MAGA-mozgalom Charlie Kirk meggyilkolására adott reakcióját érintették. Akkor Trump is megszólalt az ügyben, aki a döntést „nagyszerű hírnek” nevezte, és gratulált az ABC-nek a „bátorságáért”.

A lépés országos vitát váltott ki a kormányzati beavatkozás és a szólásszabadság kérdéséről Trump támogatói és Kimmel között. Az elmúlt héten tüntetések voltak a Disney ellen a vállalat New York-i és kaliforniai Burbank-i irodái előtt, valamint a hollywoodi színház előtt, ahol Kimmel műsorát rögzítik. Hétfőn több mint 400 művész, köztük Tom Hanks, Meryl Streep és mások, aláírták az ACLU által szervezett nyílt levelet Kimmel támogatására. (via CNN)

