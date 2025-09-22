Radnai Márk: Ez a választás a gépek és az emberek harca lesz

Fel sem mertült, hogy a Tisza Párt elköszönjön Tarr Zoltán alelnöktől az etyeki fórum miatt – mondta a Népszavának adott interjúban Radnai Márk alelnök. A kormányoldal Tarr szavaira, illetve az Indexen megjelent állítólagos tervekre húzta fel a hetek óta tartó kampányt arról, hogy adóemelést akar a Tisza. A párt ezt cáfolja, Tarr maga sem gondolkodott lemondásban.

Radnai arról beszélt, felelőtlenség lenne hagyni, hogy valaki, aki „szívvel-lélekkel” dolgozik a közösségért, elveszítse a bizalmat „a propaganda által szándékosan félreértelmezett mondat miatt.” Azt mondta, tiszta a lelkiismeretük, ő nem ijedt meg, mikor meglátta a Fidesz lejárató kampányvideóját.

Az interjúban a másik toptéma, Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye nem került szóba.

Radnai arról is beszélt, jelenleg 29 tagja van a pártnak. Ő semmilyen körülmények között nem akar Rogán Antal lenni, a kormányba sem lép be. Nincsenek politikai ambíciói, arról később döntenek, hogy indul-e képviselő-jelöltként. Arra a kérdésre, hogy Nagy Ervin vagy Rost Andrea indul-e a választáson, Radnai azt mondta, „helyettük semmiképpen sem szeretnék beszélni, de a magam nevében azt tudom mondani, hogy nagyon támogatnám őket ebben.”

Magyar Péter és Radnai Márk a Tisza Világ app bemutatóján Fotó: Németh Dániel/444

Radnai szerint a kampány nem elsősorban csak a Fidesz lejárató anyagai miatt lesz nehéz, hanem azért is, mert „először fog szemben állni a virtuális világ által kreált hazugsággyár és a hús-vér valóság. Ez a választás a gépek és az emberek harca lesz.”

Az egyik oldalon digitális avatarok és a mesterséges intelligencia által generált videók és képek árasztják el a közösségi médiát, a másik oldalon emberek fognak szórólapozni, ételt osztani – tette hozzá Radnai.

Hadházy Ákossal Zuglóban nem egyezne ki. A kormányváltásban biztos, és nem gondolja, hogyha győznek, azonnal el kellene küldeni az államigazgatásból azokat, akik most tisztességesen és becsületesen dolgoznak. Elmondta azt is, azért szeret Magyar Péterrel dolgozni, mert „kevés olyan ember van, aki a cél érdekében hajlamos bármilyen álláspontját feladni, és tanulni abból, ha hibázik.”