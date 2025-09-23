Leginkább csak üres gesztus a palesztin állam elismerése

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Palesztin nő az olajfáihoz vezető úton egy izraeli katonai ellenőrzőpontnál Ciszjordániában, 2021-ben Fotó: HAZEM BADER/AFP

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén jelentette be, hogy hazája is csatlakozik a világ országainak túlnyomó többségéhez, és elismeri a palesztin állam létezését. Macron többek közt arról beszélt, hogy „eljött a béke ideje”, „el kell ismerni a palesztin állam létét Gázában, Ciszjordániában és Jeruzsálemben”, „meg kell menteni, amit még meg lehet a kétállami megoldásból” és „a jognak mindig érvényt kell szerezni az erővel szemben”.

Macron beszédével Franciaország is beállt azok a nyugati országok közé, amelyek az utóbbi napokban úgy döntöttek, hogy csatlakozva az ENSZ-tagállamok nagyjából nyolcvan százalékához – köztük Magyarországhoz – maguk is elismerik a palesztin államot. Így tett a hét végén az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália, és hamarosan követni fogja a példájukat Belgium, Luxemburg, Málta, Andorra és San Marino is. Más országok, például Japán, már bejelentették, hogy hamarosan szakítanak az utóbbi évtizedekben képviselt álláspontjukkal, és szintén elismerik a palesztinokat.

Macron beszédét nagy taps fogadta azon az ENSZ közgyűlésében, ahova a palesztin nép képviselői csak videón jelentkezhettek be, miután a Trump-kormány nem adott nekik vízumot. A Fehér Ház szóvivője szerint Donald Trump nem is ért egyet a palesztin állam elismerésével, mivel az „a Hamász megjutalmazása lenne”. Az amerikaiak ellenállása azért is fontos, mert a globális csendőrszerepük mellett ENSZ öttagú biztonsági tanácsából csak ők utasítják el a palesztin államiságot, és mivel mind az öt tagnak vétójoga van, így maga a nemzetközi szervezet sem tudja elismerni a palesztinok államát.

Természetesen Izrael is elutasítja a palesztin államnak még az ötletét is. Az izraeli vezetés évtizedeken át valamennyire – hogy mennyire, az vitatott – törekedett arra, hogy legalább az esélyét lebegtesse a palesztin önrendelkezésnek, Benjamin Netanjahu szélsőjobboldali kormánya azonban soha nem lelkesedett az ötletért, a Hamász 2023. október 7-i támadása óta pedig az izraeli miniszterelnök nyíltan is arról beszél, hogy semmiféle palesztin állam létrejöttét nem támogatja.

NA DE MILYEN ÁLLAM?

Hiába ismeri el azonban közel 160 ország a palesztin nép önrendelkezéshez való jogát és a palesztin állam létét, ezek a fogalmak csak papíron léteznek, a valóságban még a legjobb szándék mellett is kétséges a megvalósíthatóságuk.