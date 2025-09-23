Nem Gyurcsány viszonya után kutakodtak, de ez jött szembe mindenhol a DK körül

Hétfő reggel a Direkt36 újságírói voltak Helyzet: van! c. élő műsorunk vendégei. Szabó András és Galavits Patrik írták meg múlt héten Gyurcsány Ferenc visszavonulásának történetét. Ennek a történetnek fontos szála volt az is, hogy a pártelnök viszonyt folytatott egyik alkalmazottjával.

A cikk miatt komoly közéleti felháborodás támadt, sokan – köztük politikusok is –kritizálták az oknyomozó portált, hogy sajtóetikailag helytelenül jártak el, amiért a pártelnök magánéletéről írtak, és „megalázó helyzetbe hozták Dobrev Klárát.”

Pedig távolról sem erről volt szó, ez is kiderült többek között a beszélgetésből, amiben a szerzők részletesen kifejtették, miért nem lehetett volna megérteni Gyurcsány visszavonulását a viszony említése (és a Gyurcsány–Dobrev szövetség megbomlásának megértése) nélkül; hogy mi volt ennek a mozzanatnak a politikai relevanciája, és hogy a források gyakran maguk hozakodtak elő ezzel a témával, mint a bukás egyik fontos epizódjával.

A Direkt36 újságíróit megkérdeztük arról is, hogy mi volt az, amit már inkább nem írtak bele a cikkbe, és mi volt ennek az oka.

A Gyurcsány–cikk hátteréről készült rövid interjúnk megtekinthető a Youtube-on, a műsor pedig meghallgatható podcast formátumban is: