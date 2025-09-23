Százezreket telepítenek ki Kína déli részén az érkező szupertájfun miatt

A kínai hatóságok több százezer embert telepítenek ki, és már legalább tíz városban elrendelték az iskolák és egyes üzletek bezárását, mivel az év eddigi legerősebb vihara közelít az ország déli partjaihoz. A vihar várhatóan szerdán éri el Kína déli, Guangdong tartományát, ahol eddig mintegy 370 ezer embert telepítettek ki, innen pedig Észak-Vietnám felé haladhat tovább.

A hatóságok „katasztrofális” helyzetre figyelmeztetnek. A Kínai Meteorológiai Szolgálat a Ragasát a „viharok királyának” nevezte. A dél-kínai városokban a bolttulajdonosok homokzsákokat tornyoznak az üzleteik elé, hogy felkészüljenek a viharra, a tengerparti, alacsonyan fekvő területeken élők pedig a várhatóan betörő hullámoktól tartanak.

Hongkong készül a szupertájfunra Fotó: YAN ZHAO/AFP

Hongkong városában a Ragasa szupertájfun érkezése előtt 8-as fokozatra emelték a tájfunriadót, ez csak két szinttel marad el a maximumtól. Itt már kedden kiürültek a szupermarketek polcai: elfogyott a friss kenyér, a zöldség, a hús és az instant tészta, a lakosok arra készülnek, hogy be kell zárkózniuk. A Hongkongi Nemzetközi Repülőtér közölte, hogy kedden este 18 órától másnapig „jelentős fennakadások” várhatók a repülőjáratoknál. A Cathay Pacific több mint 500 járatát törlik, a Hong Kong Airlines pedig minden induló járatát leállítja.

Tajvan szigetét a vihar java elkerülte, de így is legalább hat ember megsérült, és több mint száz nemzetközi járatot töröltek.

A Ragasa szupertájfunban sérülteket mentenek Manilától északra, a Fülöp-szigeteken Fotó: JOHN DIMAIN/AFP

A Ragasa hétfőn a Fülöp-szigetek északi részén is végigsöpört: legalább egy ember életét vesztette, és több ezer családot evakuáltak a vihar érkezése előtt. Az ország nagy részén is bezárták az iskolákat és a kormányhivatalokat. Az ötös kategóriájú hurrikánnak megfelelő szupertájfun már hétfőn elérte csúcspontját, amikor óránkénti 285 kilométeres széllökéseket produkált, de a héten áradásokra, viharokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek a térségben.

(BBC)