A csehek is megtapasztalják, milyen az, amikor családokat és barátságokat szakít szét a politika

Ha Budapestről Prágába érkezünk, elég hamar elfoghat az irigység. Különösen igaz ez akkor, ha még emlékszünk, mennyire lesajnálni való hely volt a kommunista Csehszlovákia. Prága ma már jómódú, élhető európai városnak tűnik, ahol a mi fővárosunknál jobb állapotban vannak a házak, tisztábbak az utcák, több a zöldterület, és az óvároson kívüli kerületekben is egymást érik az éttermek, kocsmák és kávézók. Ezekben ráadásul többnyire olcsóbban is fogyaszthatunk, mint odahaza, de igaz ez a tömegközlekedésre és a benzinre is, és a boltokban sem kell többet fizetnünk.
A városban folyamatosak a nagyszabású fejlesztések: új metró- és villamosvonalakat létesítenek, hidakat építenek és újítanak fel a Moldva folyón, de modernizálják a vasútvonalat is, több új állomást adtak át, és most szeptemberben megszületett végre a döntés a repülőtérre vezető vasút megépítéséről is. Kár lenne azonban ezt egy Prága-Budapest összevetésre kihegyezni, a legtöbb cseh városban vagy vidéken járva hasonló érzéseink lehetnek. Hát még, ha találkozunk a cseh egészségüggyel, vagy látjuk, hogy van szakasz, ahol már 200 km/órával száguldhatnak a vonatok. Ha pedig az az érzésünk, hogy több kisgyerekes nőt látunk az utcán, az sem véletlen: két évtizeden át Csehországban nőtt a legjobban a termékenységi ráta az Európai Unióban. A gazdaság alapvetően stabil, a munkanélküliség hagyományosan alacsony, a szegénységben élők aránya pedig konkrétan a legalacsonyabb az Európai Unióban.
Ez az érem egyik oldala.
A másik pedig az, ha elolvasunk egy tetszőleges belpolitikai hírt a cseh sajtóból, esetleg szóba elegyedünk helyiekkel vagy kommentekkel találkozunk a közösségi médiában. Példátlan drágulásról, életszínvonal-zuhanásról, áremelkedésről panaszkodnak, nem beszélve a kormányzati korrupcióról, vagy éppen arról, hogy megfizethetetlenek a lakásárak vagy a lakbérek.
A négy éve hatalmon lévő Fiala-kormány az egyik legnépszerűtlenebb az ország történelmében, miközben a rendszerellenes, szélsőséges pártok összesített szavazótábora a megszokott nagyjából 20 százalék helyett már a 30 százalékot közelíti, és ebben még nincsenek is benne Andrej Babiš pártja, az ANO szavazói. Mégis mi történik az általában nyugodt és kiszámítható cseh politikában?
