A horvátok szerint kamuzik a Mol a tesztekről, az Adria-kőolajvezetéken ki lehetne váltani az orosz kőolajat

A MOL-csoport nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit az Adria kőolajvezeték tesztelése során – ezt a horvát JANAF cég jelentett be azután, hogy a MOL szerdán közleményt adott ki, amely szerint az Adria-kőolajvezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani. Ehhez a MOL szerint el kell érni a napi 40 ezer vagy évi 14 millió tonnás kőolajszállítási kapacitást, amit a tesztek alapján nem sikerült teljesíteni.

„A JANAF visszautasítja a MOL-csoport állításait a 2025 szeptemberében a Sisak (a település magyar neve Sziszek) termináltól a magyar határig tartó szakaszon a csővezeték kapacitásának tesztelése során elkövetett állítólagos műszaki mulasztásokról. A JANAF különösen elutasítja azokat az állításokat, amelyek szerint a vállalat nem lenne képes kielégíteni a MOL-csoport két közép-európai finomítójának éves nyersolajigényét” – áll a közleményben. A horvát cég tételesen ismerteti a szeptemberi tesztek eredményeit:

Az első közös tesztelést szeptember 11-én és 12-én végezték két sziszeki és három csurgói, tehát magyar oldalon található szivattyúval. „Átlagosan 1950 m 3 /óra áramlást értek el, ami évi 13,8 millió tonna áramlást jelent” – áll a JANAF közleményében.

/óra áramlást értek el, ami évi 13,8 millió tonna áramlást jelent” – áll a JANAF közleményében. A második tesztet szeptember 17-én és 18-án végezték el. Itt már úgynevezett DRA-polimerek is alkalmaztak, amelyek lehetővé teszik az olaj könnyebb áramlását. Ismét két sziszeki és három csurgói szivattyút használtak, 2200 m 3 /órás áramlást értek el, ami évi 15,5 millió tonna áramlást jelent.

/órás áramlást értek el, ami évi 15,5 millió tonna áramlást jelent. A JANAF szerint „a szeptember 22-24. között végrehajtott harmadik tesztet 2200 m3/órás áramlással tervezték, amelyet a MOL-csoport ragaszkodására 1600 m3/órásra csökkentettek, így a szállítást egy sziszeki és egy csurgói szivattyúval végezték”.

A horvát cég kétszer is kiemelte, hogy „a csökkent áramlás egyetlen oka a MOL-csoport közvetlen igénye volt, és a JANAF részéről nem voltak akadályok a tervezett áramlás elérésében”. A JANAF szerint ezért a harmadik szeptemberi tesztet pontatlannak tekintették, mivel a MOL nem teremtette meg a maximális áramlás feltételeit.

A horvát cég a közleményben arról is ír: felkészültek arra, hogy fedezzék a MOL-csoport magyar és szlovák finomítóinak teljes éves kőolajigényét. „Az elvégzett tesztsorozattal összhangban garanciákat nyújtottunk a MOL-csoportnak, a Horvát Köztársaságnak és az Európai Uniónak a Magyarország és Szlovákia igényeit kielégítő mennyiségű kőolaj szállítására vonatkozóan” – áll a közleményben.

A JANAF szerint a biztonságos üzemeltetéshez ajánlott sebesség – az elvégzett hidraulikai vizsgálat szerint – 2100 m³/óra, amit éves szinten körülbelül 14,5 millió tonnát jelentene. Ez ugyebár fölötte van a MOL által kommunikált mennyiségnek. A JANAF közleménye azzal zárult, hogy megértik a partnereik igényét, hogy mindig több ellátási útvonalhoz férjenek hozzá, mind biztonsági, mind egyéb okokból, „ugyanakkor határozottan fenntartjuk, hogy a manipulációk és az akadályozás nem fér hozzá egy partnerséghez”.