Bojár Gábor szerint jogos a vagyonadó

„Már ki is számoltam, hogy mennyit kell majd fizetnünk, elmondtam a feleségemnek, hüledezett, de én ezzel együtt azt mondom, hogy jogos. Vagyonadó sok fejlett országban van, nem tartom igazságosnak, hogy Magyarországon nincs. Akinek nagyobb vagyona van, annak nagyobb részt kell vállalnia a közösség terheiből. Ezzel én egyetértek. Annak ellenére, hogy azok közé tartozom, akiknek ez drága lesz. Bár az majdnem ugyanennyibe kerülne nekem, ha a vagyonom hozamára nem 15 százalék adó lenne kivetve, hanem, mondjuk, 30-40 százalék, mint ami nálunk szolidárisabb országban szokásos a magasabb jövedelmekre. Úgyhogy úgy tekintem, hogy ahelyett van” – ezt Bojár Gábor, a Graphisoft és az Aquincumi Technológiai Intézet alapítója mondta a G7-nek adott interjújában, miután arról kérdezték, mit szól ahhoz, hogy a Tisza Párt évi egy százalékkal magadóztatná az 5 milliárd forint feletti vagyonokat.

Bojár Gábor Fotó: botost/444.hu



Arról is kérdezték, mit gondol arról, hogy a Tisza szja-tervei szerint maradna az egykulcsos rendszer, de adójóváírással a mediánkereset alatt. Bojár azt mondtam egyetért azzal, hogy minimálbér környékén nem kéne 15 százalékot fizetni. „A legszegényebbek esetében egyébként a 9 százalék is egész magas, 5 is elég lenne. Valamennyi szerintem kell az adótudatosság miatt, hogy a legszegényebbek is érezzék, hogy az állam az ő pénzüket költi. Mindenesetre a 9 százalék a 15 helyett egy szociálisan jó irányba tett lépés.”

Azt is elmondta, hiányolja a Tisza részéről a gazdaságpolitikának egy érdemibb részét, „hogy mitől lesz Magyarország versenyképesebb ország”. Szerinte „ma a legnagyobb baja a magyar gazdaságnak, hogy a haveri kapitalizmus megfojtja a vállalkozói szellemet, mert nem versenyképes termékkel, hanem politikai kapcsolatokkal lehet boldogulni”.

A legjobban pedig azt hiányolja a Tisza programjából, hogy erőteljesebben hangsúlyozzák, hogy az oktatás valójában gazdasági erőforrás.