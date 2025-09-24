Lecsapott Kínára a Ragasa szupertájfun, a Viharok Királya

Kidőlt fa egy hongkongi utcán Fotó: TOMMY WANG/AFP

Máris hangzatos neveket kapott a Dél-Kínára csak most lecsapó, de a környékbeli országokban már órák óta dúló, 180-190 kilométer per órás széllökésekkel és özönvízszerű esővel érkező szupertájfun, ami Tajvanon már rengeteg áldozatot szedett. A szigetország keleti részén a villámeső miatt kiöntött egy olyan hegyi tó, ami csak július óta létezik, amikor egy előző tájfun okozta hegyomlás elzárt egy völgyet. A felülről érkező árhullám 14 embert biztosan megölt és 124 ember eltűnt. Guangfu városát valóságos sárlavina söpörte át, az iszappal kevert víz elárasztotta a házak földszintjeit.

Hongkongi játszótér szerda reggel Fotó: LEUNG MAN HEI/AFP

Hongkongban bezártak az iskolák és a nemzetközi repülőtér. A Fölöp-szigeteken legalább egy ember meghalt és több települést elöntött a víz. A szupertájfun itt kapta a nevét is, a ragasa vagy dagasa szó tagalogul rohamot, hirtelen gyors mozgást jelent.

Ma nem sétálnak a tengerparti sétányon Hongkongban Fotó: LEUNG MAN HEI/AFP

A dél-kínai Kanton tartományból, ahol a vihar ezekben az órákban ért partot, 400 ezer embert már kitelepítettek és további 600 ezer kitelepítése megkezdődött. Riadóztattak több déli kikötővárost, mert napközben 7-12 méteres hullámok várhatók komoly tengeri vízbetöréssel. Csuhaj városában mindenkit kitelepítettek, aki a 10. emeletnél magasabban lakik, itt hangosbeszélős autók figyelmeztetik a lakosokat, hogy maradjanak otthon, de az üvöltő szélben ebből keveset hallani. A dél-kínai hatóságok sárlavináktól és földcsuszamlásoktól, illetve villámárvizektől tartanak, mert a talaj az előző esők miatt már telítve van vízzel.