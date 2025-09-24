Lövöldözés volt a texasi Bevándorlási Hivatalnál, többen meghaltak

„Többen megsérültek és halálos áldozatok is vannak”, miután helyi idő szerint szerda reggel egy ICE (Bevándorlási és Vámhivatal) létesítményben lövöldözés tört ki a texasi Dallasban – írja az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának vezetője, Kristi Noem az X-en. A belbiztonsági miniszter szerint a feltételezett támadó három embert lőtt meg, majd végzett magával – írja a BBC.

Fotó: MIKE STONE/Getty Images via AFP

A riasztás helyi idő szerint reggel 7 óra körül érkezett, ami után több tucatnyi rendőri egység vonult a helyszínre – írta a dallasi rendőrség. „A részletek még mindig tisztázás alatt állnak, de megerősíthetjük, hogy többen megsérültek és halálos áldozatok is vannak” – írta Noem az X-en.

The obsessive attack on law enforcement, particularly ICE, must stop. I'm praying for everyone hurt in this attack and for their families. https://t.co/wEN3sqyGyQ — JD Vance (@JDVance) September 24, 2025

Bejegyzésére J. D. Vance alelnök is reagált, mint írta

„az erőszakos támadások a rendvédelmi szervek, különösen az ICE ellen, véget kell hogy érjenek. Imádkozom minden sérültért és családjukért.”

Az eset egy újabb része annak a sorozatnak, amiben az elmúlt hónapokban több ICE-létesítményt is támadás ért az Egyesült Államokban. „Bár egyelőre nem tudjuk, mi állt a háttérben, az biztos, hogy ICE-ügynökeink példátlan erőszakhullámmal szembesülnek. Ennek véget kell vetni” – mondta Noem.

„Információk szerint egy mesterlövész nyitott tüzet az épületen kívülről, és az áldozatokat a hivatal egyik fogvatartási részlegében találta el” – mondta a CNN-nek Todd Lyons, az ICE megbízott igazgatója. Lyons szerint három ember esett össze a lövések után, köztük a feltételezett elkövető. „Az állapotukról egyelőre nincs biztos információnk” – tette hozzá.

Múlt hónapban San Antonióban is lövéseket adtak le az ICE irodájára, amit a nyomozók „célzott támadásnak” neveztek a szövetségi alkalmazottak ellen. Ott szerencsére senki nem sérült meg. Az ICE akkor az „uszító politikai retorikát” és a Trump-kormány bevándorlási politikájáról terjedő „félretájékoztatást” okolta a történtekért.