Magyar Péter a Tuzson-jelentésről: A miniszterelnök egy kamu jelentéssel akarja elterelni a felelősségéről a figyelmet

Kevés lesz ez srácok, mint a hatvanpusztai építkezésen a legális pénz
– reagált Magyar Péter egy Facebook-posztban Tuzson Bence jelentésére a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. A Tisza Párt elnöke szerint „a tavalyi kegyelmi botránynál egy kamu alkotmánymódosítással, most pedig egy kamu jelentéssel akarja a miniszterelnök elterelni a felelősségéről a figyelmet.”
Magyar szerint Orbánék tíz éven át nem tettek semmit az ügyben: „Úgy nevezték ki Juhász Péter Pált igazgatónak, hogy a gyermekvédelmi szakma elismert vezetői figyelmeztették Orbán minisztériumi embereit, hogy az illető korábban bűncselekményeket követhetett el gyerekek ellen. Úgy fotózkodtak fideszes képviselők a Szőlő utcai rémmel, hogy több gyerek és kolléga is beszámolt a korábbi bántalmazásokról. Sőt Orbánék ki is tüntették Juhász Péter Pált. 10 évig a politikai elit és a hatóságok asszisztálása mellett folytathatta az illető a bűnös üzelmeit a Szőlő utcai otthonban.”
A Tisza Párt elnöke úgy fogalmaz, hogy a kormány a felháborodás hatására sem hozza nyilvánosságra a részleteket, és nem a valódi jogi és politikai felelősök felkutatását végzi:
Pár óra alatt azt izzadták ki magukból, hogy tulajdonképpen nem is történt semmi, csak külföldi titkosszolgálatok akarják destabilizálni a magyar politikai életet. Meglepő módon most nem Brüsszelre, nem Soros Györgyre és nem az ukránokra, hanem az elvileg baráti brit titkosszolgálatra mutogatnak.
A Szőlő utcai javítóintézet vezetője, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt, összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.
A mindössze 3 oldalas jelentés nagy része kronológia, és utalnak benne Káncz Csaba brit titkosszolgálati kapcsolataira.
A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van.