Médiakampányt indít az uniós tagság előnyeiről az Európai Bizottság

Az uniós tagság kézzelfogható előnyeinek bemutatására médiakampányt indít Magyarországon az Európai Bizottság. A „Kár lenne tagadni: közös utunk Európa” szlogennel futó kampány szeptember közepétől november közepéig látható a tévében, a rádióban, köztéren és a közösségi médiában.

„Az EU-tagság pozitív hatásai mára az életünk megszokott részeivé váltak, és talán már észre sem vesszük, hány különböző módon javította anyagi biztonságunkat, életkörülményeinket, tanulási és munkalehetőségeinket az európai közösséghez tartozás”

– írta a közlemény, hozzátéve, hogy a kampány három élethelyzeten keresztül mutatja be az uniós tagság előnyeit. Megszólal egy mezőgazdasági termelő, akinek megélhetését „az egységes európai piac és a közös agrárpolitika segíti”. Egy autóipari szakember, akinek „stabil munkahelye többek között a befektetések és az áruk EU-n belüli szabad mozgásának köszönhetően jött létre”. És bemutatnak egy nagymamát is, aki „örömmel látja, hogy unokája előtt már sokkal több lehetőség áll az uniós tagságnak köszönhetően”.

A kampány az egységes uniós piac előnyeit mutatja be. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a magyar termékek eljutnak az uniós országok polcaira és asztalaira, ez pedig sok magyar vállalkozás sikerét biztosítja. A közös szabályoknak köszönhetően Magyarország vonzó hely más országok cégeinek is, hogy itt gyárakat és munkahelyeket hozzanak létre, írták, ahogy azt is, hogy az EU-tagság növelte jólétünket, és ebből más tagállamok is profitálnak: értékelik termékeinket, tudásunkat és szorgalmunkat.

A kampány másik üzenete az EU-tagság adta lehetőségekről szól, különösen a fiataloknak: bárhol az unióban tanulhatunk, dolgozhatunk vagy élhetünk, ugyanazokkal a jogokkal, mint a helyiek. „A külföldi tapasztalatszerzés után pedig éppolyan könnyen haza is települhetünk” – írta a Bizottság.

A rádiós hirdetések szeptember 18-án indultak, 22-től ehhez több hullámban közösségimédia-hirdetések társulnak, és október 1-től láthatók a kampány televíziós és kültéri hirdetései.