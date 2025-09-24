Petárdázás és pályára rohanó szurkolók miatt félbeszakadt a román-magyar futsal-Eb-pótselejtező

Szerda este a romániai Craiovában játszik Eb-pótselejtezőt a román és a magyar futsalválogatott. A több mint háromezer fős stadionban, telt ház előtt megrendezett meccs már a 6. percben félbeszakadt szurkolói rendbontás miatt. A nézőtérről többen a pályára rohantak, mások füstgyertyázni, petárdázni kezdtek, de az M4 Sport beszámolója szerint füstgránát is robbant. Mindezt egyébként úgy, hogy a román válogatott már 1-0-ra vezetett.

A közvetítésből úgy tűnt, hogy a román szurkolók két tábora csapott össze egymással, majd összeverekedtek a rohamrendőrökkel is, eközben futottak át többen a pályán. A játékvezetők ekkor félbeszakították a meccset, a két csapat bevonult az öltözőbe.

A mérkőzés több mint harminc perces kényszerszünet után folytatódott, de azzal, hogy a játékvezetők és a helyszínen lévő UEFA-illetékesek közölték, hogy egy újabb rendbontás esetén lefújják a meccset.

A pótselejtezőnek ez a visszavágója, a hazai meccset 3-2-re nyerte a magyar válogatott, most szünetben 2-1-re vezet Románia.