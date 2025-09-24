Sztrájkolnak a MOHU-nál, a III. kerületben a lomtalanításkor kitett hulladékot sem viszik el

A III. kerületben jelenleg is tart a lomtalanítás, azonban a kihelyezett lomot a MOHU nem viszi el. A ma reggelre kirendelt 9 kukásautóból egyetlen darab érkezett meg a kerületbe, és ez az egy is sztrájkra hivatkozva távozott – írja közleményében Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatalának kommunikációs osztálya.

Azt írják, hogy a MOHU-tól sem előzetesen, sem most nem kaptak tájékoztatást, így a lakosságot sem tudták értesíteni. „A cég magatartása elfogadhatatlan és döbbenetesen felelőtlen” – olvasható a közleményben, amiben arról is írnak, hogy a lomtalanítás már az előző napokban sem ment rendben, hétfőn például 7 helyett csak 2 szemétszállító autó érkezett.

Azt tippelik, hogy a sztrájk miatt a legoptimistább becslés szerint is több nappal fog csúszni a lomok elszállítása. Emiatt arra kérik a 7. sz. lomtalanítási körzetben lakókat (Pók utcai lakótelep és környéke), hogy a MOHU előzetes tájékoztatása ellenére ma, azaz szeptember 24-én ne tegyék ki a lomokat.

A Blikk információi szerint nemcsak a III. kerületi lomtalanítást érinti a sztrájk, a lap úgy tudja, hogy a rákospalotai hulladékégetőben, az Ecseri úton és a II. kerületi telepen munkabeszüntetés van. Az ott dolgozóktól úgy értesültek, hogy elégedetlenek, hogy hiány van tisztasági csomagból, munkaruhából, bakancsból, a kukásautókhoz való alkatrészekből.

Kerestük a MOHU-t az ügyben, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.