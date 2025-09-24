Zelenszkij: Jobb előbb megfékezni Oroszországot, mint kivárni, hogy valaki atombombát szereljen egy drónra

Az ENSZ Közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján mondott a szokásosnál is drámaibb hangvételű beszédet Volodimir Zelenszkij, aki magyar idő szerint szerda délután szólalt fel New Yorkban.

Az ukrán elnök ezúttal nemcsak az Oroszország jelentette fenyegetésre összpontosított, hanem ezt egyetemesebbé téve szélesebb körben próbált hatni globális közönségére, és nyíltan említett más kríziseket is a világ különböző részein, így Grúziában, Moldovában, Palesztinában, Szomáliában, Szudánban és Szíriában – arra külön is kitért, fontos, hogy Európa ne veszítse el Moldovát is, ahogyan Grúziát, amely most már Oroszországtól függ.

Volodimir Zelenszkij Fotó: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP

Ezt követően figyelmeztette a legfejlettebb országokat is, hogy nincsenek felkészülve arra, ami érheti őket, és nem akarnak ugyanazokkal a tragikus döntésekkel szembesülni, mint Ukrajna – valamint a világ többi részét is, hangsúlyozva, hogy nem szabad annak a logikának alávetniük magukat, ahol csak az számít, milyen fegyvereid és barátaid vannak.

Jelenleg az emberiség történelmének legpusztítóbb fegyverkezési versenyét éljük át, mert ezúttal a mesterséges intelligencia is szerepet játszik benne. És ha nincsenek valódi biztonsági garanciák, csak barátok és fegyverek, ha a világ nem tud minden fenyegetésre reagálni, ha nincs erős platform a nemzetközi biztonság számára, akkor marad-e még olyan hely a Földön, ahol az emberek biztonságban lehetnek?

– tette fel a kérdést Zelenszkij, aki ezt követően visszatért az orosz invázióra Ukrajnában, amikor azt mondta, hogy „minden évben, amíg ez a háború folytatódik, a fegyverek egyre halálosabbá válnak, és ezért csak Oroszországot lehet hibáztatni”. Figyelmeztetett arra, hogy „leállítani a háborút most és a globális fegyverkezési verseny keretein belül olcsóbb, mint később földalatti óvodákat vagy hatalmas bunkereket építeni a kritikus infrastruktúra védelme érdekében”.

Putyint most megállítani olcsóbb, mint megpróbálni minden kikötőt és minden hajót megvédeni a tengeri drónokkal rendelkező terroristáktól. Oroszországot most megállítani olcsóbb, mint azon töprengeni, ki lesz az a hatalom, amely képes egy egyszerű, nukleáris robbanófejet hordozó drónt létrehozni

– mondta az ukrán elnök, aki sürgette a vezetőket, hogy „használjunk fel mindent, amink van, hogy az agresszort megállítsuk, és csak akkor van valódi esélyünk arra, hogy ez a fegyverkezési verseny ne végződjön katasztrófával mindannyiunk számára”.

Ha ehhez fegyverekre van szükség, ha nyomást kell gyakorolni Oroszországra, akkor azt meg kell tenni, és most kell megtenni. Ellenkező esetben Putyin még jobban ki fogja terjeszteni a háborút. És már korábban is mondtuk, hogy Ukrajna csak az első

– mondta Volodimir Zelenszkij, aki köszönetet mondott Donald Trumpnak is a támogató hangulatú keddi megbeszélésükért, majd arra kérte Oroszország kereskedelmi partnereit, gondolják át, folytatják-e a kereskedelmet Oroszországgal, és tovább segítik-e Oroszországot a háború finanszírozásában. Arról is beszélt, azért is szükségesek az erős biztonsági garanciák Ukrajnának, hogy a nemzetbiztonság ne néhány ország kiváltsága, hanem mindenki joga legyen. (via The Guardian)