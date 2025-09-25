Egy EP-képviselő véletlenül meghívta a háborús bűncselekményekkel vádolt szudáni paramilitáris szervezet két tagját a parlamentbe, hogy a békéről beszéljenek

Lukas Sieper német független EP-képviselő véletlenül meghívta az Európai Parlamentbe az Európai Unió által szankcionált, háborús bűncselekményekkel vádolt szudáni paramilitáris szervezet, az RSF két tagját.

A Politico cikke szerint a két RSF-tagot egy szerdai, a szudáni polgárháború lehetséges lezárásáról szóló eseményre hívta meg a független, de rendszeresen a balközép- és liberális pártokkal szavazó Sieper. A találkozót azonban kedden törölték, miután Roberta Metsola EP-elnök hivatala és két másik EP-képviselő felhívta a német képviselő figyelmét rá, hogy kiket is hívott meg pontosan.

Az RSF-tagokat egy belgiumi emberi jogi csoport azonosította, a csoport munkatársai tájékoztatták a két EP-képviselőt a szudániak hátteréről. Az esemény törlését az RSF-fel háborúzó szudáni kormány is követelte Metsolánál.

Sieper azt mondta, nem tudott a szudániak hátteréről, és fiatal képviselőként tanul a hibából. Az eset megtanította neki, hogy akkor is kétszer kell ellenőriznie az információkat, ha olyan emberekkel szervez közösen eseményt, akikben megbízik. Szerinte az RSF szándékosan akart beszivárogni az EP-be, a szervezet emberei pedig azért őt keresték meg, mert tudták róla, hogy fiatal, tapasztalatlan és független képviselő, így nincs mögötte egy nagy csoport.

Lukas Sieper Fotó: Christian CREUTZ/© European Union 2025 - Source : EP

A törölt esemény miatt a szudáni diaszpóra tüntetést szervezett az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. A tüntetőkhöz Sieper is kiment, és azt mondta nekik, hogy tiltakozásukkal bebizonyították, hogy a hozzá hasonló, megválasztott politikusok is elszámoltathatóak. A tüntetők végül megtapsolták Siepert.

Az RSF évek óta háborúzik a szudáni kormánnyal. A paramilitáris szervezetet többek között több ezer ember meggyilkolásával, élő emberek eltemetésével és tömeges nemi erőszak elkövetésével vádolják. A szudáni polgárháborúról ebben a cikkben írtunk bővebben.