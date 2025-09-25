Megszavazta az óbudai önkormányzat az 1400 lakásos lakópark megépítését

Kétórás vita után megszavazta a DK-s többségű III. kerületi önkormányzat 14-9 arányban, hogy a Nagygyörgy Tibor vezette Biggeorge cégcsoport megépítheti az 1400 lakásból álló lakóparkot a Harisnyagyár területén, számolt be a Telex.

A lap úgy tudja, hogy végül egyéni szavazással és a fideszes képviselők támogatásával született meg a döntés csütörtökön. A Duna partjától 50 méterre tervezett, 1400 lakásból álló Waterfront City II. megépítéséhez az önkormányzat hozzájárulása kellett a terület átminősítéséhez, amit a DK-s többséggel vezetett önkormányzat több képviselője is ellenzett a frakción belül.

Korábban a kerület polgármestere, Kiss László nem támogatta a beruházást, mondván, hogy Óbuda-Békásmegyer megtelt, most mégis megszavazta. Ebben valószínűleg az is közrejátszik, hogy közel négymilliárd forint értékben tett vállalásokat az óbudai Waterfront City beruházást végző Biggeorge Property, miután a kerületi és a fővárosi önkormányzattal tárgyalt. Többek között ígéretet tett egy új gyalogoshídra.

A Waterfront City II. beruházás ellenzői szerint a projekt aránytalanul sűrű beépítést és túl magas, akár 15 emeletes épületeket hozna, miközben kevés valódi zöldfelület maradna. A fejlesztés súlyos közlekedési káoszt idézne elő, amely nemcsak Óbudát, hanem a dunakanyari agglomerációt is érintené. A közösségi közlekedés túlterheltsége elszigetelné a kerület északi részét, a 11-es út forgalomnövekedése pedig fokozott légszennyezéssel és zajterheléssel járna.

A csütörtöki szavazással véglegesített településrendezési szerződés (tszr) lehetővé teszi, hogy lakópark jöjjön létre azon a területen, amelyen az eddigi besorolás alapján irodaházakat, kereskedelmi tevékenységet kiszolgáló épületeket lehetett volna létrehozni – kivéve benzinkutat. A Waterfront City II. 93 százalékban lakóingatlanokat ígér, így épp a terület és városrész többfunkciós potenciálja tűnik el, ami csak tovább erősíti az alvóváros jelleget.