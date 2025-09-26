Az Egyesült Államok szankciókat vet ki Szerbia legnagyobb olajvállalatára, mivel az még mindig orosz tulajdonban van

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Október elsejétől az Egyesült Államok szankciókat vet ki a szerb olajvállalatra a NIS-re, amely az ország egyetlen olajfinomítóját üzemelteti, közölte csütörtökön Aleksandar Vučić, aki épp New Yorkban tartózkodik.

„Mivel a bankok nem dolgozhatnak majd a NIS-szel, nehézségekbe ütközik majd a bérek és minden más kifizetése. De várjuk meg október 1-jét, talán csoda történik” – mondta a szerb elnök.

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Az Egyesült Államok január 10-én jelentette be a szankciók kivetését, ekkor 45 napot adtak arra, hogy megszüntessék az Orosz Gazprom Neft NIS-beli tulajdonjogát. Azóta az USA hatszor halasztotta el a szankciók életbe lépését, a legutóbbi határidőt augusztusban tolták el szeptember 26-ig.

A NIS-ben a Gazprom Neft 50 százalékos, a Gazprom pedig további 6,15 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a szerb kormánynak csak 29,8 százalékos tulajdona van a vállalatban. Februárban a Gazprom Neft úgy csökkentette részesedését a NIS-ben, hogy mintegy 5 százalékos részesedést adott át a Gazpromnak, így próbálva kivédeni a fenyegető szankciókat. A NIS a nyersolaj mintegy 80 százalékát szállítja Szerbiába, így Szerbia szinte teljes mértékben Oroszországtól függ. (Reuters)

gazdaság Egyesült Államok gazprom neft aleksandar vucic gazprom usa NIS olajipari vállalat szerbia szankciók
Kapcsolódó cikkek

Itt vannak az eddigi legnagyobb szankciók az orosz energiaexport ellen, a Gazprom és a tankerek is a listán

Az összehangolt amerikai-brit lépések miatt keveset emelkedhet het az olajár a várakozások szerint. Közvetlen magyar érintett nincs, a szerb állami olajvállalat viszont felkerült a listára.

Kolozsi Ádám
külföld

Az Egyesült Államok harmadszor is elhalasztotta Szerbia legnagyobb olajvállalatának szankcionálását

Szerbiát régóta bírálják amiatt, hogy a szankcionált orosz Gazprom Neft és a Gazprom többségi tulajdonában van az állami olajtársaság.

Benics Márk
külföld

Az Egyesült Államok 30 nappal elhalasztotta Szerbia legnagyobb olajvállalatának szankcionálását

A vállalatban ugyanis elég nagy részesedése van a szankcionált orosz Gazpromnak.

Fődi Kitti
külföld