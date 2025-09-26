Egy AI-videó miatt tesz feljelentést Hadházy Ákos, amiben Hunyadi felpofozza őt

Bár sok reményt nem fűz hozzá, mégis úgy döntött, hogy feljelentést tesz Hadházy Ákos egy AI-Hunyadi miatt, aki egy mesterséges intelligencia által generált videóban felpofozza őt. A videó tartalmát Facebook-bejegyzésében „egészen tragikusnak” nevezi, mivel Szakács István „propagandista szerint ugyanis az a megoldás a vélt sérelemre (ami egyébként nem igaz, senkinek semmi baja a harangszóval), hogy ezt a Hadházy jól pofán kell verni”.

A politikus szerint „így megyünk bele lassan az őrületbe, amiből hamarosan fizikai erőszak lesz: megengedhetőnek mutatjuk be, sőt, valójában kívánjuk a politikai ellenfelek bántalmazását”. Ezzel a helyzettel nem tud mást senni saját bevallása szerint, minthogy feljelentést tesz az ügyben, még akkor is ha tudja, hogy „a rendőrség és ügyészség a füle botját sem mozdítja majd”.

Az ügy előzménye, hogy Hadházyék keddi tüntetése közben szólalt meg a Belvárosi Ferences Templom harangja. Emiatt a tüntetők közül páran be akartak menni a templomba, majd a 15 perces harangszó után a pap kijött a térre. A tüntetők ekkor különböztek össze vele, többen „szégyelld magad” kiáltásokkal üdvözölték. A történtekről Hadházy is írt a Facebook-oldalán, szerinte mindez azért furcsa, mert eddig egyetlen héten sem történt olyan, hogy 17 percen keresztül zúgott volna a harang és „még életemben nem láttam olyan istentiszteletet, ahová 17 perces harangszó hívta volna a lelkeket”.

