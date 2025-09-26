Kitiltottak három magas rangú magyar katonai vezetőt Ukrajnából

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere pénteken az X-oldalán jelentette be, hogy Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonai tisztviselőt.
Az ukrán miniszter azt is egyértelműsítette, hogy ez a válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot. Ő volt az, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadást vezette, ami miatt az energiaellátás néhány napig szünetelt.
Egyúttal megjegyezte azt is, hogy: „Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre”.
Robert Brovdi ukrán parancsnok kitiltása után szinte azonnal megüzente Szijjártó Péternek az ukrán külügyminiszter, hogy hasonló ellenintézkedést fognak ők is tenni. Robert Brovdiról ebben a cikkünkben írtunk hosszabban.
Szijjártó Péter a mostani ukrán lépésre úgy reagált, hogy a korábbi magyar kitiltást nem említette meg. Azt írta, hogy az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát, a kárpátaljai magyar közösség jogait elveszik, magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében, a magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket támadják és most magyar katonai vezetőket tiltanak ki. „És ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba. Ugye nem gondolják komolyan…”
Bár nevet nem írtak, Orbán Balázs megerősítette a 444-nek: a kárpátaljai magyar származású Robert Brovdi az, akit kitiltanak Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadás miatt.
Zelenszkij már két éve is felrobbantotta volna az olajvezetéket, most üt vissza, hogy Magyarország 2022 óta nem sokat tett a leválásért az oroszokról. De miért most támadják a Druzsbát az ukránok, mennyit érnek Orbánék fenyegetései, és mi lesz a magyar ellátással?
„Péter, ha az orosz olajvezeték fontosabb neked, mint az ukrán gyerekek, akiket ma reggel Oroszország meggyilkolt, ez erkölcsi hanyatlás. Magyarország a történelem rossz oldalán áll” - reagált az ukrán külügyminiszter.
Egykor óriás állami céget vezetett, műgyűjtőként nyilatkozott a tévében, milliárdos korrupcióval vádolta az ukrán sajtó, gránátvetővel lőttek be az anyja lakásába. Katona lett, felépítette az ukrán drónhaderőt, a Barátság vezeték támadása után kitiltotta őt a magyar kormány. A „Magyar” hívójelű Robert Brovdi életútja.