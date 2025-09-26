Kitiltottak három magas rangú magyar katonai vezetőt Ukrajnából

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere pénteken az X-oldalán jelentette be, hogy Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonai tisztviselőt.

Az ukrán miniszter azt is egyértelműsítette, hogy ez a válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot. Ő volt az, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni ukrán támadást vezette, ami miatt az energiaellátás néhány napig szünetelt.

Egyúttal megjegyezte azt is, hogy: „Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre”.

Robert Brovdi ukrán parancsnok kitiltása után szinte azonnal megüzente Szijjártó Péternek az ukrán külügyminiszter, hogy hasonló ellenintézkedést fognak ők is tenni. Robert Brovdiról ebben a cikkünkben írtunk hosszabban.

Szijjártó Péter a mostani ukrán lépésre úgy reagált, hogy a korábbi magyar kitiltást nem említette meg. Azt írta, hogy az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát, a kárpátaljai magyar közösség jogait elveszik, magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében, a magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket támadják és most magyar katonai vezetőket tiltanak ki. „És ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba. Ugye nem gondolják komolyan…”